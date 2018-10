TARANTO – Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha nominato Mino Borraccino, Assessore alla competitività, attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca e innovazione.

Di seguito, il comunicato del consigliere regionale Renato Perrini, di Direzione Italia/Noi con l’Italia, con il commento e gli auguri per la nomina del consigliere regionale ad Assessore:

“Un tarantino che torna in Giunta dovrebbe essere una buona notizia per il territorio. E oggi lo è sulla carta: faccio sinceri auguri al collega Cosimo Borraccino per la nomina ad Assessore, con il quale abbiamo condotto alcune battaglie importanti contro un Piano di Riordino Ospedaliero che ha fortemente penalizzato il Tarantino. Per questo mi auguravo che ad un Assessore tarantino fosse affidata la delega alla Sanità.

Ma da Borraccino, comunque in Giunta, mi aspetto che non rinunci a quelle battaglie di civiltà, sanitarie e non, come la riapertura dei Pronto Soccorsi del Moscati e di Grottaglie, che vigili sui Punti di Primo Intervento perché non venga chiusi e mi auguro che ora che le parole di Borraccino “oppositore” sull’aeroporto di Grottaglie non cambino ora che è seduto ai “posti di comando” della Regione Puglia.

Insomma, quello che mi aspetto – per il territorio jonico – è che Borraccino assessore non dimentichi le battaglie di questi anni, ribadisco molte delle quale condotte insieme, come consigliere regionale più di oppositore che di maggioranza. Se questo non accadrà sarò il primo a chiedere le sue dimissioni. ” – la nota stampa del consigliere regionale Renato Perrini prosegue sulla sfera di competenza dell’assessore neo eletto – “Ma la delega allo Sviluppo Economico è rimasta nelle mani dell’assessore Nunziante? Ce lo chiediamo da ieri sera, da quando cioè è stata comunicata la nomina del nuovo assessore della Giunta Emiliano: Cosimo Borraccino, al quale sono state affidate le deleghe alla Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca e innovazione. La sensazione che abbiamo oggi è la stessa che abbiamo avuto con la nomina dell’assessore Stea all’Ambiente, commissariato dopo qualche ora dal mega consigliere del presidente, De Franchi. In questo caso lo “stratega politico” Emiliano pur di allargare la sua maggioranza da destra a sinistra “accontenta” Borraccino, ma lo “commissaria” non dandogli quella delega piena che aveva il suo predecessore Mazzarano. Fare l’Assessore regionale è indubbiamente un grande prestigio, ma non rinunciando alla propria dignità politica e personale: se entrare nella Giunta di Emiliano a tutti i costi significa contare quando il “due di briscola” si avrà pure l’autista e l’auto blu… ma poi i pugliesi, poi, ti lasciano a terra!”

