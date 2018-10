TARANTO – Pubblichiamo la nota stampa del consigliere regionale Renato Perrini (Direzione Italia/Noi con l’Italia):

“I disagi li avevamo messi in conto. I disservizi no! Ma era prevedibile che ci fossero dopo quello che l’amministratore delle Ferrovie Sud-Est, ingegner Botti, aveva ammesso la settimana scorso durante la Commissione regionale durante l’audizione da me richiesta. Dal primo ottobre (oggi) venivano chiusa la tratta ferroviaria Putignano/Martina Franca e viceversa e sarebbe stata sostituita da pullman. L’amministratore, con un certo candore, aveva ammesso che non vi era stata un’adeguata comunicazione e metteva già in contro dei disagi che sarebbero però stati alleviati con bus moderni ed efficienti.

Ora io prima di essere consigliere regionale sono un imprenditore che vive la sua professione nei cantieri, il mio santo di riferimento è San Tommaso e così all’alba sono andato a Crispiano e a Martina Franca per capire cosa accadeva ai pendolari, studenti in modo particolare, che dovevano raggiungere Putignano/Bari/Taranto. Bene, per le varie tratte a disposizione vi era solo 1 mezzo dove si sono accalcati come sardine i ragazzi, alcuni giunti per altro con un’ora di ritardo! Non solo, agli autisti non è stato comunicato, come concordato, il nuovo percorso che avrebbe dovuto portare gli studenti nelle vicinanze delle scuole. Insomma, un debutto davvero disastroso.

Sia chiaro i lavori che oggi iniziano – e per altro continuamente da me sollecitati da quando sono consigliere regionale – sono non solo necessari ma essenziali! Ma nel frattempo che si completino i disservizi devono essere totalmente cancellati, anche perché i costi dei biglietti e dell’abbonamento non ha subito “sconti” per i disservizi e disagi che si stanno arrecando.

Per questo invito l’assessore ai Trasporti, Gianni Giannini, a venire a verificare con me quello che sta succedendo perché le responsabilità sono in primo luogo delle FSE, ma anche della Regione Puglia!”

