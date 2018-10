GROTTAGLIE – Negli ultimi due fine settimana, equipaggi della polizia locale di Grottaglie hanno effettuato dei controlli pianificati per la repressione del fenomeno dell’occupazione di suolo pubblico da parte, in particolare, di pubblici esercizi.

Su un totale di 12 esercizi pubblici controllati, è emerso che alcuni risultavano in regola rispetto al titolo autorizzativo in possesso, per gli altri sono emerse difformità rispetto a quanto autorizzato. In particolare, un esercizio, seppur autorizzato per 42 mq, ne occupava 170 in più, altri, invece, risultavano 3 del tutto privi di autorizzazione.

Per quanti non in regola con le autorizzazioni si è provveduto ad elevare sanzione ai sensi del Codice della Strada ed il verbale di ispezione redatto è stato inoltrato agli uffici competenti per la richiesta del pagamento di quanto dovuto previsto dal vigente regolamento comunale.

