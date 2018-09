Foggia/BAT/Bari/Brindisi/Taranto/Lecce – Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre si torna in piazza con Legambiente per la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare. In piazza e non solo, perché sono molti e diversi i luoghi in cui i volontari si daranno appuntamento in tutta Italia per una lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati: strade, parchi, canali e altri spazi pubblici da sottrarre al degrado.

L’obiettivo di questa edizione italiana di Clean Up The World – che Legambiente coordina e organizza in Italia dal 1993 – è di rendere migliore il nostro territorio grazie alla pulizia dell’ambiente e alla valorizzazione dei beni comuni, ma anche sotto il profilo della condivisione, della coesione sociale e della vivibilità.

“Puliamo il Mondo dimostra che sono i cittadini e i Comuni a fare la differenza nella cura del territorio. – dice il presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini – È questo il localismo che ci piace, quello che parte dai territori, che agisce localmente ma pensa globalmente, guardando al bene e al futuro dell’intero Paese. Perché prendersi cura di un territorio rende tutti ‘cittadini di fatto’. Sarà un weekend di grande pulizia, ma anche un’occasione per ribadire che un mondo diverso è possibile solo se lo si costruisce tutti insieme promuovendo il dialogo, lo scambio interculturale, la partecipazione attiva e la convivenza”.

Parola d’ordine di questa edizione 2018 è “Puliamo il mondo dai pregiudizi”, perché il volontariato non ha confini né barriere.

Da Biccari a Nardò, passando per i comuni del Parco dell’Alta Murgia, tante sono le iniziative in programma in Puglia sino al prossimo weekend, (consultabili sul sito www.legambientepuglia.it) che vedranno coinvolti giovani e anziani, italiani e non, amministratori locali, dipendenti di imprese, ragazzi e personale delle scuole, comunità di migranti e numerose associazioni impegnate per l’integrazione sociale.

Nell’ambito dell’edizione 2018, inoltre, torna anche Alta Murgia Pulita promossa dai circoli di Legambiente Puglia e sostenuta dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. “Alta Murgia Pulita” vedrà il coinvolgimento dei volontari nei comuni di Andria, Corato, Bitonto, Cassano delle Murge, Spinazzola, Poggiorsini e Ruvo di Puglia. Ma la pulizia coinvolgerà anche ad altri parchi quali il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere e il Parco Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ANCI (Associazione Unione Comuni Italiani), UPI (Unione Provincie Italiane), Federparchi, Unep (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite). Puliamo il Mondo rientra tra le iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

PROGRAMMA INIZIATIVE IN PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

BICCARI – 29 settembre 2018

Sabato 29 Settembre l’Associazione Legambiente Monti Dauni Biccari sarà presente sul Lago Pescara, a circa 4 km dal centro abitato. Appuntamento alle ore 8.30 insieme alle scolaresche in piazza Matteotti per l’assegnazione del kit (pettorina e guanti) per poi iniziare con il recupero dei rifiuti sparsi nel verde pubblico. La mattinata proseguirà con una passeggiata sul Rifugio di Monte Cornacchia (1151 m s.l.m.) con tanto di illustrazione didattica, e rientro alle ore 13:00 in paese.

SAN GIOVANNI ROTONDO – 14 ottobre 2018

Il circolo Legambiente “Lo Sperone” di San Giovanni Rotondo invita al geoevento #Adottauninghiottitoio. L’appuntamento è per le ore 9.00 presso il Largo Piscine per poi dirigersi verso il sentiero basso di Scurcia – Monte Castellana. Alle 10.30 ci sarà l’illustrazione degli interventi e un momento di confronto ai piedi della frana. Alle 11.30 i più esperti potranno proseguire per il sentiero alto di Scurcia in testa alla frana. Il rientro è previsto per le ore 12.30.

PROVINCIA DI BAT

TRANI – 29 settembre 2018

Il Circolo di Legambiente Trani in occasione della campagna nazionale “Puliamo il Mondo 2018…anche dai pregiudizi”, sabato 29 settembre alle ore 10 si ritroverà in località Boccadoro e in Piazza Mutilati ed invalidi del Lavoro – Via Andria, luogo simbolo delle periferie dimenticate. Il circolo di Trani ha avviato le sue attività il 21 settembre con la formazione in Carcere e nelle scuole aderenti alla manifestazione. E domenica prossima armati di sorrisi, disponibilità, ascolto, guanti e buste i cittadini e i volontari di Legambiente, insieme ai migranti ospitati in città, al Centro di Salute Mentale della ASL Bat, alle Case circondariali di Trani, agli studenti dell’Istituto Aldo Moro, a Delfino Blu, al Colore degli Anni, a Boaonda, ad Anima Terrae, e al Lido Spiaggia Verde, in collaborazione con il Comune di Trani, Amiu e Amet, si incontreranno per passare insieme ore gratificanti per lasciare il Mondo un po’ più pulito di come l’abbiamo trovato.

BARLETTA – 29 e 30 settembre 2018

Il circolo di Barletta ha organizzato per sabato 29 alle ore 9.30 la pulizia del primo tratto della litoranea Pietro Paolo Mennea con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Domenica 30, sempre a partire dalle ore 9.30, con la partecipazione della cittadinanza sarà ripulito il tratto di spiaggia adiacente alla lega navale.

PROVINCIA DI BARI

BARI – 29 settembre 2018

Sabato 29 settembre dalle ore 16.00 si svolgerà anche a Bari l’evento di Puliamo il Mondo che vedrà la pulizia del Giardino “Mimmo Bucci”, lo stesso giardino in cui il Circolo Legambiente “Eudamonia” ha svolto nelle settimane precedenti il monitoraggio PIM Litter, il primo monitoraggio sperimentale di Legambiente per i parchi urbani medio-piccoli dove esistono potenziali problemi di trascuratezza e presenza di rifiuti.

MOLA DI BARI – 28 e 29 settembre 2018

L’appuntamento è fissato per il 28 settembre alle ore 9.00 presso piazzetta Chiesa di Loreto. Con la partecipazione delle classi quarte scuola primaria “2° Circolo didattico S. Giuseppe” e le classi 5° del “1° Circolo didattico Montessori” si interverrà in località Acqua di Cristo.

Sabato 29, invece, il ritrovo è fissato presso i giardini in via Calvani alle ore 8.30, in collaborazione con le associazioni del territorio: costituenda retake Mola, Restart, lega Navale, Confcommercio Mola e Ass “Senza priscio”.

PUTIGNANO – 30 SETTEMBRE 2018

Il circolo Legambiente “Verde Città” di Putignano ha programmato i propri eventi per le ore 9.30 presso Piazza Plebiscito dove saranno presenti stand divulgativi inerenti alla gestione dei rifiuti e alle attività svolte e programmate. Sarà possibile raccogliere materiale informativo e attrezzature eventualmente disponibili, e iscriversi per la “staffetta di Puliamo il Mondo”. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ci sarà la “Staffetta di Puliamo il mondo” che si svolgerà all’interno del Centro Storico con la raccolta di rifiuti e la pulizia delle aree degradate, la sensibilizzazione sul tema e la rilevazione di eventuali proposte, problematiche e richieste da parte della cittadinanza. Alle ore 12.00 si svolgerà la premiazione dei partecipanti che avranno raccolto e differenziato più e meglio.

CORATO (BA) – 30 settembre 2018

I volontari del circolo Legambiente “Angelo Vassallo” di Corato, a partire dalle ore 9.00, si daranno appuntamento in via Tuscolana per la pulizia dell’area stessa. Il programma locale di “Puliamo il mondo”, che vedrà la partecipazione degli ospiti dello Sprar, sarà svolto in collaborazione con il pastificio Granoro.

POLIGNANO A MARE – 6 ottobre 2018

I volontari del Circolo Legambiente “Hippocampus” di Polignano a Mare, e in collaborazione con alcune associazioni di volontariato e i gruppi Sub e Diving, ripuliranno i fondali di Lama Monachile. Gli interventi di pulizia si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 13.00. In contemporanea, sempre nell’area di Lama Monachile, si svolgerà, insieme ai gruppi speleologici, “Puliamo il Buio”.

MODUGNO – 7 ottobre 2018

Il circolo Legambiente di Modugno partecipa a “Puliamo il Mondo” in collaborazione con il Comune di Modugno. Appuntamento alle ore 9.00 presso il parcheggio “Piscine Comunali” per la pulizia di alcuni degli spazi pubblici dell’omonimo quartiere.

PROVINCIA DI TARANTO

PALAGIANO – 28 e 29 settembre 2018

Il Circolo Legambiente di Palagiano in collaborazione con le scuole del territorio si riunirà dalle ore 8.30 presso l’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” dove, con la partecipazione degli alunni, si procederà alla pulizia e al ripristino del cortile interno e delle aiuole esterne della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.

Sabato 29, invece, alle ore 10.00, con la partecipazione di studenti e docenti, si procederà alla pulizia e al ripristino delle aiuole e dei viali interni ed esterni della scuola secondaria di 2° grado “Bellisario – Sforza”.

MARUGGIO – 30 settembre 2018

I volontari del circolo Legambiente di Maruggio, a partire dalle ore 10.00, si incontreranno presso il Porto Turistico – Molo sinistro di Campomarino di Maruggio per ripulire un tratto di area portuale esterna, nello specifico il molo di levante del porto peschereccio turistico della località di Campomarino. L’evento di sensibilizzazione e pulizia si inserisce nell’ambito del progetto pluriennale “Green Future”, programma di sensibilizzazione ed educazione ambientale a cura del circolo di Legambiente di Maruggio.

FRAGAGNANO – 30 settembre 2018

Il circolo Legambiente di Fragagnano aderisce all’iniziativa Puliamo il Mondo e dà appuntamento alle ore 9.00 presso la casa del custode all’Invaso Pappadai. Una volta svolto il briefing iniziale si procederà alla pulizia e alla raccolta rifiuti dell’area. I volontari del circolo invitano a partecipare tutti i cittadini che hanno voglia di dedicare del tempo alla cura del proprio territorio.

MANDURIA – 13 ottobre 2018

Il circolo Legambiente di Manduria si incontrerà alle ore 9.00 in via Pasanisi con volontari di ogni età e provenienza e i ragazzi dell’istituto comprensivo Don Bosco. Muniti di guanti e ramazze, ripuliranno la stessa area che è meta di abbandono indiscriminato di rifiuti.

PROVINCIA DI BRINDISI

OSTUNI – 29 e 30 settembre 2018

In collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, il circolo Legambiente di Ostuni coinvolgerà i 105 migranti del centro di accoglienza della masseria Lo Spagnulo in occasione di “Puliamo il mondo”. Appuntamento per sabato 29 alle ore 9,00 in viale Oronzo Quaranta all’ingresso di Porta Nova, ai piedi delle mura della città. I volontari procederanno alla pulizia degli orti storici.

Domenica 30 invece ritrovo alle ore 9.30 all’Albergabici per la ciclo-pulizia lungo la via Traiana dal Dolmen di Montalbano fino all’edicola votiva di Villanova. Lungo il percorso in corrispondenza della masseria Lo Spagnulo, gli operatori della cooperativa sociale “Il Melograno” e i ragazzi ospiti del centro di accoglienza si uniranno con le loro biciclette agli altri ciclovolontari per ripulire insieme l’antico tracciato romano. A seguire, alle ore 12,00, all’Albergabici piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Il Parco Regionale delle Dune Costiere metterà a disposizione su prenotazione le bici, mentre chi vorrà potrà venire con la propria.

ORIA – 30 settembre 2018

In occasione della manifestazione internazionale Puliamo il Mondo il Circolo Piaroa Legambiente si mobiliterà per la pulizia del Parco Oria-Lorch nella mattina di domenica 30 settembre. L’appuntamento è a Oria, in Viale Ippocrate, alle ore 10.

PROVINCIA DI LECCE

OTRANTO – 28 settembre 2018

Il circolo Legambiente “Terre d’Otanto” si dà appuntamento per venerdì 28 settembre alle ore 9.30 presso la Villa Comunale di Otranto. Legambiente Otranto parteciperà all’evento Puliamo il Mondo in collaborazione con il Comune di Otranto. L’iniziativa prevede la pulizia della Villa Comunale e del centro storico cittadino.

NARDÒ – 28 settembre e 1 ottobre 2018

Il Circolo Legambiente “Neretum” di Nardò aderisce alla 26^ edizione di “Puliamo il Mondo” dedicata al tema dell’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi in due giornate. La prima il 28 settembre, con raduno presso Torre S. Isidoro alle ore 9.30 per la pulizia dell’area, e sarà in collaborazione con i ragazzi della scuola Primo Polo di Nardò, con l’AMP, la Ditta Bianco igiene ambientale e il Comune di Nardò.

La seconda iniziativa avrà luogo il giorno 1 ottobre, con raduno nella piazzetta di Santa Caterina, alle ore 9.30, e sarà in collaborazione con i ragazzi della scuola del Terzo Polo di Nardò, il Costa del Sud Diving, la Ditta Bianco igiene ambientale e il Comune di Nardò.

SALVE – 29 settembre e 6 ottobre 2018

Il circolo Legambiente “Giglio delle dune” in collaborazione con il Comune di Salve, organizza la giornata di sensibilizzazione in località Cabina. Sabato 29 settembre appuntamento ore 9.15, dove grazie al pulmino messo a disposizione del comune arriveranno i ragazzi volontari delle medie. Dopo un breve briefing si procederà alla pulizia del tratto di costa compreso tra la foce del canale e il bacino.

Sabato 6 ottobre appuntamento alle ore 9.00 in direzione Pozzo Pasulo (angolo via Kennedy con via Alighieri). In collaborazione con il comune di Morciano di Leuca ci si dirigerà in direzione via Uschia Pajara (antica via romana sulle mura messapiche di Vereto) e dello svincolo della superstrada, direzione Leuca, per la pulizia dell’area.

LECCE – 30 settembre 2018

Per il primo anno la sezione Cngei di Lecce aderisce alla campagna Puliamo il Mondo di Legambiente. Appuntamento alle ore 9.30 all’interno del parco Baden-Powell per la pulizia dell’area. Sarà un’occasione per contribuire al proprio percorso di crescita per diventare buoni cittadini che si impegnano a vivere l’ambiente in modo equilibrato e sostenibile

GALLIPOLI – 30 settembre 2018

Domenica 30 settembre alle ore 9.00 il circolo Legambiente di Gallipoli rinnova l’appuntamento presso l’ingresso TEN del Parco regionale Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo per la pulizia della pineta per procedere all’attuazione della campagna nazionale Legambiente Puliamo Il Mondo 2018.

LEVERANO – 22 ottobre 2018

Il Circolo Legambiente Leverano e Terra D’Arneo organizza la giornata di Puliamo il Mondo il 22 ottobre in collaborazione con il comune di Leverano, il I Polo Didattico “Don Lorenzo Milani” e il II Polo Didattico “Geremia Re” di Leverano. L’appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Sandro Pertini. Subito dopo un briefing iniziale si procederà alla pulizia della contrada Pampi.

PROGRAMMI “ALTA MURGIA PULITA”

CASSANO DELLE MURGE (BA) – 29 settembre 2018

Il circolo Legambiente di Cassano delle Murge si ritroverà alle ore 9.30 presso il piazzale in fondo a Viale della Repubblica, nei pressi dell’Ex Cava (incrocio con Via Fausto Coppi) per la raccolta rifiuti della zona. In linea con il tema di quest’anno “Puliamo il Mondo 2018…anche dai pregiudizi” il circolo di Legambiente Cassano coinvolgerà nella pulizia della zona gli ospiti dello SPRAR presente sul territorio. “Puliamo il Mondo” diventa così un’opportunità per ripulire molti pregiudizi e conoscere questi ragazzi con cui iniziare una partita contro le discriminazioni, mettendo in campo la lingua universale dell’amicizia. Alle 12, a conclusione dei lavori, ci e l’apposizione della targa “area pulita”

SPINAZZOLA (BT) – 30 settembre 2018

Il circolo Legambiente di Spinazzola procederà alla pulizia di alcune zone del bosco “Gadone Turcidano”. L’appuntamento è fissato alle ore 9.00 in piazza San Sebastiano. Al termine dei lavori, alle ore 12.00, ci sarà un incontro al Santuario Madonna del Bosco con successivo pranzo (a sacco)

CORATO (BA) – 22-27 ottobre 2018

Il circolo Legambiente “A.Vassallo” di Corato organizza per l’intera settimana dal 22 al 27 di ottobre diversi momenti dedicati alla pulizia del territorio, con la partecipazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Ogni giorno le varie scuole si occuperanno della pulizia delle aree nei pressi dei “Titoli” (monumenti) del territorio e dell’area delle Tombe di San Magno presenti nel Parco dell’Alta Murgia.

BITONTO (BA) – 29 settembre 2018

Il circolo Legambiente di Bitonto “Pino Di Terlizzi” si ritroverà a partire dalle ore 8 di sabato 29 settembre in piazza Cavour. Dopo un breve briefing i volontari del circolo procederanno alla pulizia di alcune zone del centro storico della città.

ANDRIA (BT) – 30 settembre 2018

Il circolo Legambiente di Andria “Tomas Shankara”, invita anche quest’anno a partecipare all’iniziativa “Puliamo il Mondo” presso il Castel del Monte alle ore 10. I volontari dell’associazione procederanno alla pulizia delle aree pertinenti allo storico maniero. Per facilitare l’arrivo sarà predisposto un servizio navetta a partire dalla stazione Bari-Nord con il rientro previsto per le ore 14.00.

POGGIORSINI (BA) – 5 ottobre 2018

L’amministrazione comunale, con la partecipazione degli alunni della 1^, 2^ e 3^ media dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, e della cittadinanza, si riunirà alle 9.30 presso l’area piazza Borgo Vecchio per la pulizia della zona e per promuovere stili di vita rispettosi dell’ambiente.

RUVO DI PUGLIA (BA) – 30 settembre 2018

Il circolo Acli e l’Us Acli “Lo sport per tutti” di Ruvo di Puglia prenderanno parte all’iniziativa Puliamo il Mondo dedicandosi alla pulizia del Bosco Polvino. Appuntamento alle ore 9.00 in piazza Mons. Tonino Bello per poi dirigersi sino al Bosco Polvino. Alle ore 10.30 verrà distribuito il materiale per la pulizia del bosco e prenderà il via la cura dell’area. Alle 13.30 pranzo conviviale e comunitario a sacco.

