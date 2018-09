I Carabinieri della Compagnia di Castellaneta, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed in particolare dello spaccio di stupefacenti. Nel corso dell’attività, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Temporanea di Castellaneta Marina hannodenunciato, in stato di libertà, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 19enne della provincia di Bari e un 32enne di Palagiano, trovati in possesso, rispettivamente, di gr. 3 di ecstasy, gr. 2,5 di cocaina e di una banconota da 50,00 euro falsa edi gr. 4 di marijuana. Nel medesimo contesto operativo, le Stazioni Carabinieri di Laterza, Marina di Ginosa e Castellaneta denunciavano in stato di libertà all’A.G. tarantina:

– un 18 enne di Castellaneta e una 19enne di Ginosa per ricettazione perché trovati in possesso, rispettivamente, di un telefono cellulare rubato in Castellaneta il 16.01.2018 e di uno smartphone rubato in Laterza il 21.09.2017;

– una 44enne di Marina di Ginosa per furto aggravato e un 55enne di Bologna per truffa aggravata.

Infine, 13 giovani sono stati segnalati alle competenti Prefetture per uso non terapeutico di stupefacenti, sequestrando complessivamente gr. 0,5 di cocaina, gr.9 di marijuana e gr. 2 di ecstasy. Tutto lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto ad analisi chimiche-gascromatografiche, per la determinazione del principio attivo, a cura dei militari del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

