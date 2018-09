TARANTO – Riportiamo la nota stampa dell’On. Giancarlo Cito:

“Stazionato per ore e ore, in una piccola stanzetta di 4 m per 4 m insieme ad altri 10 pazienti posizionati tra letti e sedie a rotelle. L’On. Giancarlo Cito denuncia la situazione critica, in cui versa il pronto soccorso di Taranto.Sabato scorso,colto da un malore è stato soccorso dai medici del 118 ed accompagnato al pronto soccorso in ambulanza, rimaneva in attesa per 5 ore circa,prima di sapere le sue condizioni, parcheggiato insieme ad altre urgenze in un piccola stanza .

“Oltre 5 ore di attesa prima di essere visitato ,mantenere i nervi saldi non è stato facile. Il pronto soccorso del SS. Annunziata versa in condizioni drammatiche. ll Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, in qualità di responsabile della sanità a Taranto, invece di pensare alla sua candidatura alla presidenza della Provincia, perché non si rende conto di persona, per decidere di potenziare i servizi del territorio.

Dal 1 ottobre, infatti, dopo il Moscati e Grottaglie saranno chiusi i punti di primo intervento di Mottola e Ginosa, questo peggiorerà la situazione del SS. Annunziata. La sanità è un tema che interessa tutti,ogni cittadino ha il diritto di essere curato nel rispetto in una struttura efficiente. C’è carenza di medici e di punti di primo intervento in tutto il territorio Pugliese,una situazione che ricade sulla qualità del servizio. La mia disavventura si è conclusa dopo oltre 10 ore. Un ringraziamento va al personale del pronto soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata, che pur in situazione cosi difficile riescono a svolgere il proprio dovere in maniera egregia.”

