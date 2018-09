CASTELLANETA MARINA – La prima stagione estiva per Castellaneta Marina con il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta è stata superata con risultati positivi: 65,95% ad agosto e 61,23% a luglio, come emerge dai dati dell’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia.

Dati che proiettano Castellaneta al top tra le località turistiche pugliesi, che abitualmente scontano le criticità del periodo estivo, con l’aumento dei rifiuti prodotti e la minore attitudine dei turisti a differenziare i rifiuti durante le vacanze.

Problematiche che hanno colpito parzialmente anche Castellaneta Marina, in particolare a giugno. Incertezze superate sia a luglio che ad agosto, con una netta inversione di tendenza e risultati superiori al 60% di rifiuti differenziati durante i due mesi più importanti dell’estate. Il confronto con la scorsa stagione estiva è illuminante: dimezzata di netto la quantità di rifiuti smaltiti in discarica, passati dalle 1.1000 tonnellate/mese alle 550 circa, e aumento esponenziale di tutte le altre frazioni, in particolare di quella organica, che ha visto quadruplicare la raccolta, passando dalle 100 tonnellate/mese alle 400 circa, con notevoli benefici per l’ambiente.

«Castellaneta è ormai stabilmente sopra il 60% – commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – e marciamo verso l’obiettivo del 65% per il 2018. Un traguardo non da poco, considerando che la differenziata è partita sostanzialmente da un anno, su un territorio comunale tra i più vasti d’Italia e con due centri abitati, di cui uno, quello di Castellaneta Marina, ospita decine di migliaia di turisti in pochi mesi. Un orgoglio per Castellaneta e per l’intera comunità, che ha dimostrato di affrontare con una gestione integrata il tema dell’ambiente, come certificato dal prestigioso riconoscimento ambientale della Bandiera Blu, al quale quest’anno abbiamo affiancato il vessillo delle Spighe Verdi, rilasciato alle località italiane che promuovono lo sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell’ambiente e la difesa del paesaggio».

«Soddisfatti per i risultati da record, manteniamo alto l’impegno per migliorare continuamente il servizio di raccolta differenziata – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Angelillo – con nuovi servizi ed innovazione, anche grazie alla nostra capacità di redigere progetti e intercettare finanziamenti. Come ad esempio quello che ci ha permesso, negli scorsi giorni, di pubblicare un bando per l’acquisto di quattro isole ecologiche informatizzate per servire meglio i residenti nell’agro e una stazione ecologica interrata e informatizzata a Castellaneta Marina. E ancora, il Bando Amianto, con il quale il Comune di Castellaneta concede contributi al 100% della spesa sostenuta per la rimozione dell’amianto dalle abitazioni private, e il finanziamento di € 590.000 per la bonifica del campo Verga».

