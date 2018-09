TARANTO – Pubblichiamo di seguito la nota stampa di “Tamburi Combattenti: “Ieri mattina molti genitori degli alunni delle scuole Vico, De Carolis e Deledda del quartiere Tamburi hanno preferito non mandare a scuola i propri figli non avendo ricevuto risposte concrete dagli enti competenti a riguardo delle concentrazioni di gas radon nei plessi scolastici.

Diversi genitori si sono recati presso il Comune di Taranto per incontrare il sindaco, altri si sono recati nuovamente all’Arpa per sollecitare la richiesta di accesso agli atti per ottenere i risultati di un anno di misurazioni effettuate. Il sindaco non si è degnato di ascoltare né dare risposte ai cittadini. L’Arpa ha comunicato a voce di aver protocollato oggi la richiesta di ieri a fronte della quale non è stata consegnata alcuna ricevuta formale.

Dopo un po’ di attesa è giunta in Comune l’Ass. all’Ambiente, Salute e Legalità Viggiano che in risposta alle tante domande dei genitori degli alunni, tra un “non so” e un “stanno facendo i lavori” ha detto anche: “sono un avvocato, non ho le competenze per dirvi di salute e ambiente”. Qualcuno le ha fatto notare che in virtù di una simile affermazione, avrebbe dovuto dimettersi da un incarico in cui non può essere utile alla collettività come per sua stessa ammissione.

Successivamente è giunto l’Ass. Ai Lavori Pubblici Motolese a cui è stato chiesto insistentemente di sollecitare la pubblicazione dei dati del monitoraggio effettuato da Arpa per un anno intero come previsto dalla Legge della Regione Puglia n° 30/2016 e s.m.i. All’assessore è stato anche chiesto conto sull’inizio dei lavori preliminari per ridurre la concentrazione di gas radon nelle scuole dei Tamburi.

L’assessore si è reso disponibile a sollecitare gli enti competenti e le ditte incaricate dei lavori in nostra presenza. Secondo quanto appreso, Arpa Puglia pubblicherà quanto prima sul suo sito i dati del monitoraggio, il Comune di Taranto pubblicherà sul suo sito i monitoraggi di gas radon da effettuarsi prima dell’avvio dei lavori ed al loro termine al fine di poter fare una comparazione.

I lavori, che inizieranno venerdì 21 settembre a partire dalla scuola Ugo De Carolis, consisteranno nella chiusura di crepe e nell’ispezione dei vespai posti alla base delle strutture, qualora non dovessero bastare questi accorgimenti, si provvederà alla realizzazione l’areazione forzata degli stessi. Al termine del confronto, l’assessore è stato invitato più volte ad organizzare un incontro informativo sulla presenza di gas radon nelle scuole del quartiere Tamburi per spiegare la situazione attuale insieme ad Arpa e Asl ed altri eventuali soggetti interessati.

È stata colta l’occasione per chiedere informazioni sull’installazione degli impianti di ventilazione predisposti per le scuole del quartiere Tamburi a causa dei Wind Days. La gara per l’affidamento dei lavori dovrebbe partire entro 20 giorni, i lavori veri e proprio dovrebbero cominciare il 7 novembre e concludersi entro 120 giorni.

È rimasta attualmente inevasa la nostra richiesta di verificare se c’è nesso tra la concentrazione di gas radon nelle scuole del quartiere Tamburi e le collinette ecologiche nonché le gallerie Ilva che si trovano al di sotto delle strutture in questione. Ad oggi, nel quartiere non è stata svolta alcuna campaga informativa su temi di estrema importanza come le procedure da adottare in caso di Wind Days e le procedure previste dal Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) in caso di incidente . Come Tamburi Combattenti continueremo a vigilare con la massima attenzione su tutto ciò che riguarda il nostro quartiere e più in generale la città di Taranto.”

