NUOVO VOLO BRINDISI – ROTTERDAM

da Aprile 2019 due frequenze settimanali di Transavia.

Tiziano Onesti, Presidente Aeroporti di Puglia: “il nuovo volo migliora l’offerta complessiva dell’aeroporto del Salento”

BARI – Dal prossimo 1° aprile 2019 la compagnia Transavia avvierà un nuovo collegamento con Rotterdam. Il volo, attivo sino al 28 ottobre, sarà operato ogni mercoledì e sabato con un B737-700 da 149 posti.

Particolare soddisfazione per l’annuncio del collegamento è stata espressa dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti per il quale ”il volo su Rotterdam rappresenta una novità assoluta per la Puglia sia come destinazione, in quanto, in precedenza, non vi erano collegamenti con la città olandese, sia perché, per la prima volta, Transavia opererà sull’aeroporto di Brindisi. Grazie a questo volo, che oltre a migliorare l’offerta complessiva dello scalo facilita l’incoming da un mercato turistico in forte espansione, la Puglia si collega a una città che è sede del più importante porto europeo.

Una rete capillare di destinazioni e la crescita, per numero e importanza, dei vettori presenti sui nostri aeroporti, costituiscono le condizioni ideali per soddisfare la crescente domanda di trasporto, anche riferita a diversi segmenti di traffico, e per migliorare l’accessibilità alla nostra regione”.

