TARANTO – Avviate le indagini sul tragico incidente occorso nella giornata di mercoledì 5 settembre in Via Cesare Battisti, quando Anna Pizzarelli, una ragazzina di appena 12 anni, è caduta dalla finestra del bagno, facendo un volo dal terzo piano. A seguire il caso, il p.m. Giorgia Villa.

La piccola, mercoledì pomeriggio, era in casa con il padre e il fratellino, mentre la madre non era in casa in quei terribili momenti. Il padre riposava, mentre il fratello si trovava in un’altra stanza quando, forse per una disattenzione, la dodicenne sarebbe caduta dal davanzale finendo al suolo. Molto verosimilmente, la piccola si sarebbe sporta dalla finestra e avrebbe perso l’equilibrio. I vicini hanno allertato immediatamente i soccorsi e sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini e raccolto le testimonianze utili per accertare la dinamica dell’accaduto.

La caduta sarebbe stata attutita dai fili per stendere la biancheria, ma nulla è stato possibile per salvarle la vita. Trasportata al SS. Annunziata, dove la dodicenne è arrivata in condizioni già gravissime, è stata poi ricoverata nel reparto di Rianimazione e nella tarda serata è stato dichiarato il decesso dal personale medico.

