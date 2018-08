TARANTO – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione “Falchi” transitando in Corso Vittorio Emanuele II hanno notato quattro giovani a bordo di una Mercedes che,dopo aver parcheggiato, sono scesi per poi addentrarsi nei vicoli di Città vecchia. I poliziotti insospettiti si sono così appostati in via Duomo, poco distante dall’auto parcheggiata in attesa del loro ritorno. Dopo una decina di minuti circa, i quattro hanno fatto ritorno e sono stati immediatamente bloccati dagli agenti in loro attesa.

Due dei quattro fermati, tutti residenti a Mottola, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente. Uno ha spontaneamente consegnato un pacchetto di sigarette con all’interno una stecca di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi, l’altro, invece, durante il controllo è stato trovato in possesso di sei involucri di cellophane termosaldato con all’interno complessivamente un grammo e mezzo di cocaina e un altro piccolo involucro con un grammo di eroina. Entrambi sono stati così denunciati in stato di libertà per possesso di sostanze stupefacenti. Un terzo fermato che alla vista dei poliziotti si è disfatto di una piccola dose di cocaina. Gesto che non è passato inosservato ai poliziotti che hanno recuperato la dose e lo hanno poi segnalato all’Autorità Amministrativa competente, come assuntore di sostanze stupefacenti.

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati