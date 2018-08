CASTELLANETA – Un’occasione da non perdere per tutti i fan di Vasco Rossi, che in questi giorni trascorre a Castellaneta Marina le sue vacanze estive, come accade già da alcuni anni. Il rocker, amatissimo in Italia, ha fissato infatti al 5 settembre dalle ore 14.30, la data per l’incontro con 50 fortunati fan.

L’incontro sarà aperto solo agli iscritti al Blasco FanClub con tessera in corso di validità, con esclusione di chi ha già preso parte alle precedenti edizioni di questo incontro.

Chi volesse tentare la sorte ed essere tra i fortunati che incontreranno Vasco, dovrà entro le 23.59 del 24 agosto 2018 inviare una email all’indirizzo ilblasco@vascorossi.net e specificare nell’oggetto della mail “Incontro con Vasco”: nel messaggio dovranno esserci i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, città e provincia di residenza), il numero di riferimento della propria tessera di abbonamento al FanClub e un recapito cellulare. Inoltre, nella mail bisognerà indicare il motivo per cui si vuole partecipare all’evento ed un video della durata massima di 3° secondi e non superiore ai 5 mb in cui improvvisare sotto la doccia una canzone di Vasco contenute nella scaletta dell’ultimo tour VascoNonStopLive, oppure un video in stile “Ice Bucket Challenge” (la sfida a scopo benefico a colpi di secchiate d’acqua di qualche anno fa), tirandosi un secchio di acqua gelata in testa pronunciando una frase contenente “VascoNonStop”. Ovviamente allegato al video sarà necessario rilasciare l’autorizzazione alla pubblicazione ed utilizzo del video.

Tra tutte le mail dei fan di Vasco, saranno scelti i 50 fortunati che avranno accesso all’incontro del 5 settembre.

I vincitori verranno resi noti martedì 29 agosto 2018 e dovranno dare conferma della propria partecipazione – i quali riceveranno un invito personale e dunque che non preveda accompagnatori – entro e non oltre sabato 1 settembre 2018.

Durante l’incontro non sarà possibile filmare o fare foto, dunque nessun apparecchio tecnologico potrà essere introdotto e, inoltre, non saranno ammessi zaini e borse né oggetti da autografare. Foto con Vasco o autografi, fanno sapere dall’organizzazione, “non sono garantiti”, anche se nelle precedenti edizioni non sono quasi mai mancati al termine dell’incontro.

