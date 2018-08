TARANTO – Sabato scorso, intorno alle 8.00, il personale della Sezione Volante è intervenuto in uno stabile di Via Archimede, a seguito di una richiesta d’aiuto di una anziana donna che ha denunciato agli operatori del 113 numerose e violente richieste di denaro da parte del nipote tossicodipendente un tarantino di 32 anni. Il giovane, in evidente stato di ubriachezza, non era stato fatto entrare in casa dai nonni impauriti e si era pertanto fermato sulle scale davanti alla porta d’ingresso urlando e minacciando i suoi parenti, ostinato a restare sulle scale fin quando le sue richieste non fossero state accolte.

Giunti sul posto, al terzo piano dello stabile, i poliziotti hanno cercato in tutti i modi di rassicurare e calmare il giovane, che per tutta risposta li ha strattonati cercando sempre in maniera decisa e violenta di entrare in casa dei nonni. Solo dopo una lunga mediazione, con l’ausilio di un altro equipaggio della Sezione Volante, il 32enne è stato portato alla calma e finalmente accompagnato negli Uffici della Questura. Dopo il fermo del giovane, i parenti hanno deciso di sporgere denuncia nei suoi confronti, raccontando la difficile situazione, le minacce, le violenze ed i continui soprusi da parte del nipote sempre intenzionato ad estorcere denaro per assicurarsi la quotidiana dose di stupefacente. Dopo aver accertato i fatti, il fermato è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione, resistenza e minacce aggravate a P.U.

Nella tarda serata di ieri, sempre i poliziotti della Sezione Volante sono intervenuti nella centralissima Piazza Giovanni XXIII dove era stata segnalata una violenta lite tra due fidanzati. Arrivati sul posto nel corso dell’identificazione delle parti, il fidanzato, un tarantino di 44 anni, visibilmente agitato, ha ignorato del tutto i ripetuti inviti degli agenti a fornire le proprie generalità, continuando a parlare al telefono. Dopo alcuni minuti al termine della telefonata, l’uomo, continuando nella sua agitata condotta, ha poi strappato la sua carta d’identità buttandola in un cestino dei rifiuti. Il 44enne, è stato fermato ed accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti, al termine dei quali è stato denunciato in stato di libertà per il rifiuto di fornire indicazioni sulla sua identità.

