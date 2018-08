In data 16 agosto 2018 il G.O.T Lega Consumatori di Manduria ha presentato un esposto per danni ambientali alle Autorità dietro segnalazione di un cittadino di Torre Santa Susanna vicina località in provincia di Brindisi. L’area interessata alla segnalazione è nella frazione della cittadina messapica di Torre Colimena, proprio a ridosso dell’area protetta e riserva naturale “Salina dei Monaci”, in una zona che è parzialmente scampata all’abusivismo edilizio avviato già dagli anni sessanta.

Lungo il bordo di un’insenatura adibita a ricovero di piccoli natanti di diportisti e pescatori esiste una spiaggia facilmente accessibile soprattutto ai disabili e che proprio per questo uso potrebbe essere attrezzata con pochi e non invasivi interventi rispettando il naturale ambiente marino. La spiaggia è fronteggiata da una distesa di posidonia che con le mareggiate invernali viene ricoperta dai resti delle alghe di posidonia e con i calori estivi vanno in putrefazione.

Purtroppo questo evento naturale, a nostro avviso, viene mal interpretato da “scostumati” che lo utilizzano come alibi per depositare qualsiasi rifiuto, dalle barche distrutte alle classiche bottiglie di plastica come dalle batterie dei motori marini buttati in mare, pneumatici, scarti di manufatti in presumibile amianto e rifiuti di ogni genere. Sulla spiaggia sono presenti e a volte nascosti ormeggi abusivi costituiti da cime ancorate per l’ormeggio di piccoli natanti.

La segnalazione oggetto dall’esposto presentato oggi nasce dalla sensibilità di un nostro associato che ha provveduto personalmente e spontaneamente alla raccolta di alcuni sacchi di rifiuti per liberare un’area della spiaggia ma ovviamente non è possibile bonificare un tale “disastro”.

È pregevole la sensibilità verso il nostro territorio di un cittadino non residente ed è monito per tutti noi manduriani a seguirne l’esempio.

Grazie alla maggiore consapevolezza dei beni ambientali e grazie allo sforzo profuso anche dalle associazioni ambientaliste locali non possiamo non farci carico di questa segnalazione da parte di un consumatore attento a queste problematiche che facciamo nostra e per questo ci appelliamo alle Autorità interessate affinché venga messo in atto (pur tardivo per questa stagione estiva) un progetto di bonifica e soprattutto di tutela anche con la repressione prevista dalla legge verso coloro che “sottovalutano” l’ambiente proprio nell’interesse primario della collettività sia come salute che come sicurezza e incolumità pubblica.

Questo “tesoro” che la natura ci ha dato, depauperato dall’abusivismo edilizio degli scorsi anni, ora deve essere tutelato per il benessere dei nostri figli e delle generazioni future e sta a tutti noi, anche nel nostro piccolo, preservarlo e tutelarlo come l’iniziativa del nostro giovane associato.

