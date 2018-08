TARANTO – Via libera al progetto esecutivo per il completamento della rete idrica e fognaria di San Vito, Lama e Talsano. Il quinto lotto dell’intervento, predisposto di concerto con Acquedotto Pugliese, interesserà la zona costiera sulla quale si affacciano le tre borgate, e in particolare via Vizzaro, via Circonvallazione dei Fiori, via Lama, via Ortensie, via Arcandi Noè, via Cauri e via Fattori.

«Si tratta di un investimento da circa 7 milioni di euro da parte di AqP – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Motolese – indispensabile per il miglioramento della qualità della vita nelle zone coinvolte».

A questa fase istruttoria curata dalla Direzione Lavori Pubblici guidata dall’architetto Cosimo Netti, quindi, seguirà la fase esecutiva a carico di AqP, considerando che le operazioni relative agli espropri sono già a buon punto.

«Come amministrazione Melucci abbiamo dato una sferzata all’iter – ha aggiunto Motolese – consapevoli dell’importanza di quest’opera per le popolazioni dei tre quartieri, come da costante sollecitazione del Sindaco. Ridurre i tempi della fase istruttoria, peraltro, è un contributo spesso non visibile, ma fondamentale, per la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche».

