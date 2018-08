MARTINA FRANCA – Negli ultimi tempi nella cittadina della Valle d’Itria, in questo periodo meta di turisti e villeggianti, si sono registrati diversi furti di autovetture di pregio, verificatisi tutti nottetempo e che hanno imposto una serie di specifici servizi di prevenzione e di controllo del territorio volti ad infrenare tale fenomeno. In tale ambito efficienti si sono rivelati i mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore in occasione della stagione estiva e delle festività ferragostane, con il rafforzamento del dispositivo, incrementato da pattuglie auto e moto montate su tutto il territorio e che hanno consentito di sgominare una banda dedita ai furti di autovetture di pregio.

In particolare, la notte del 12 luglio scorso, in quella Piazza M.Pagano, veniva asportata l’ennesima autovettura, una Seat Leon di colore Bianco. Nel corso delle indagini avviate i poliziotti hanno acquisito i file del sistema di videosorveglianza installato da quell’amministrazione comunale nella predetta piazza, attraverso i quali è stato possibile immortalare tre individui che nel giro di pochi minuti sono riusciti ad introdursi all’interno dell’autovettura e ad allontanarsi a bordo della stessa. La notte del successivo 18 luglio, un equipaggio della Sezione Volanti, durante la perlustrazione ha sorpreso a girovagare per le vie del centro cittadino tre persone originarie di Bitonto (BA).

Date le circostanze di luogo e di tempo e in relazione al fatto che i tre non hanno dato plausibili giustificazioni circa la loro presenza in questa provincia, sono stati accuratamente controllati e due di esse sono state trovate in possesso di arnesi atti allo scasso, nonché di materiale idoneo ad asportare autovettura di nuova generazione. Questi Ultimi, nella circostanza, sono stati denunciati in stato di libertà per possesso di arnesi atti allo scasso e nei confronti di tutti è stato adottato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatoria da questa provincia.

Condotti negli Uffici di Polizia per gli ulteriori approfonditi accertamenti, le stesse trovate in possesso di arnesi atti allo scasso, dalla visione delle immagini acquisite dagli operanti, sono state riconosciute chiaramente quali autori del furto della Seat Leon e, pertanto, denunciati in stato di libertà anche per furto aggravato in concorso tra loro. Le indagini proseguono senza sosta per identificare i complici dei predetti, come anche i servizi dedicati per scoraggiare qualsivoglia azione illegale.

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati