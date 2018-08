TARANTO – Isola Festival” giunge al suo secondo appuntamento che precede la pausa ferragostana. Dopo il successo di mercoledì scorso, l’infaticabile associazione Terra conta di ripetersi anche questa settimana grazie a un cartellone di eventi che sarà caratterizzato da alcune novità. Si potranno infatti visitare su prenotazione una decina di residenze private gentilmente messe a disposizione dai proprietari per dimostrare che vivere in città vecchia ha il suo fascino e il suo perché. Previste, inoltre, delle escursioni a bordo dei catamarani della Jonian Dolphin che permetteranno di circumnavigare l’isola dal tramonto fino a tarda ora.

Ma, come al solito, non mancherà l’intrattenimento musicale (da segnalare la presenza di Gopher, veterano della scena punk-rock italiana, sulla Terrazza Akropolis e Taranto Isola Rock presso Arco San Giovanni), così come verranno allestite postazioni dedicate alla cultura (spiccano un clinic letterario al quale presenzierà, tra gli altri, Lorenzo Laporta e il racconto e la visione della Sindone di Veronica Piraccini nella navata del Duomo), al teatro (un adattamento della più importante tragedia di Euripide andrà in scena alle Colonne Doriche) e alla danza (da non perdere le performance ispirate alla Magna Grecia a cura della prestigiosa Etoile tarantina di Roberta di Laura) . Spazio anche alle visite guidate nei siti di maggior interesse, agli emoziona tour, alle degustazioni di prodotti tipici tra cui le immancabili cozze tarantine (Oratorio di San Giuseppe) e allo shopping tra le attività commerciali dell’isola. Da questo mercoledì riflettori accesi anche sul lungomare di via Garibaldi con una serie di iniziative fortemente volute dai commercianti della zona. Tutte le informazioni insieme al programma della seconda serata disponibili sul sito della manifestazione a questo link e sulla pagina facebook isolachevogliamo.

N.B. In occasione di “Isola Festival”, Città Vecchia resterà chiusa al traffico dalle ore 18,00 come disposto dall’ordinanza n. 100 del 7 agosto, della Polizia Locale. Di seguito le linee urbane Amat che subiranno modifiche nel percorso:

Dalle ore 21 alle 24 tutti gli autobus delle linee 1/2 – 3 – 6 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28, termineranno la propria corsa in via Margherita.

Dalle ore 21 alle 24 le linee 1/2 – 3 – 6 – 8 ripartiranno da via Margherita agli orari previsti. Le linee 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28 si sposteranno per effettuare capolinea sul Lungomare (tratto via Margherita – via P. Amedeo), da dove ripartiranno differenziando l’orario di partenza previsto di 10 minuti. Le linee 4 – 9 – 11 – 13 – 15 –17 effettueranno il servizio normale con arrivi e partenze dal terminal del Porto Mercantile.

Dalle ore 23:40 all’1 delle suddette giornate saranno istituite le seguenti corse aggiuntive: linee 1/2 – 3 – 8 partenze da via Margerita alle ore: 23:40 – 00:20 – 01:00.

Il programma completo della manifestazione:

COLONNE DORICHE ORE 19:30/20:30 – PERFORMANCE TEATRALE “TEMPIO DELLA MADRE” ; ORE 21:00/22:00 – “LE BACCANTI” DI EURIPIDE” – TEATRO CLASSICO GRECO

VIA GARIBALDI ORE 21:00/24:00 – STREET BAND – ARTISTI DI STRADA PER BAMBINI

PALAZZO GALEOTA ORE 21:00/23:00 – “RACCONTO D’AMORE – LA STORIA DEI TEATRI A TARANTO NEL NOVECENTO” DI STEFANO ZIZZI

PIAZZA MONTEOLIVETO ORE 21:00/24:00 – CONCERTO DI MUSICA TRADIZIONALE DELL’AREA JONICA

ARCO SAN GIOVANNI ORE 21:00/24:00 – TARANTO ISOLA ROCK

PAISIELLO STREET BAND ITINERANTE ORE 20:00/24:00

CHIOSTRO DI SANTA CHIARA ORE 21:00 – CLINIC LETTERARIO… “NE VOGLIAMO PARLARE?” DIBATTITI – INCONTRI CULTURALI – PRESENTAZIONI LIBRI

DUOMO DI SAN CATALDO ORE 21:00/24:00 – “DALL’ IMPRONTA DI GESU. LA SINDONE DI VERONICA PIRACCINI”; ESPOSIZIONE OPERA – DIALOGA CON L’ARTISTA IL GIORNALISTA SILVANO TRIVISANI ORE 21.00 – LA SOSTA DEL PELLEGRINO – DEGUSTAZIONI DI ISPIRAZIONI IRLANDESE A CURA DEL BIRRIFICIO ARTIGIANALE ECLIPSE

CAMPETTI DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE ORE21:00/23:00 – VIAGGIO NEL DIALETTO E NELLE TRADIZIONI TARANTINE E GARA PER L’APERTURA DELLE COZZE DEGUSTAZIONI A CURA DELL’ORATORIO SAN GIUSEPPE.

PIAZZA FONTANA 21:00/23:30 – ARTISTI DI STRADA (SPETTACOLO DI BOLLE DI SAPONE GIGANTI CON OGGETTI DI RICICLO – MR. SANDMAN)

PALAZZO PANTALEO ORE 21.30 – PERFORMANCE DI DANZA ISPIRATE ALLA MAGNA GRECIA, A CURA DELLA PRESTIGIOSA ETOILE TARANTINA ROBERTA DI LAURA

PALAZZO ARCIVESCOVILE VISITE GUIDATE GRATUITE ORE 20:30 – 21:45 – 23:00

PALAZZO ULMO ORE 19.00/24.00 – OLTRE IL CINEMA #5 – GLI UCCELLI/VIVRE SA VIE + SAMMARTANO LIVE, A CURA DI POSTKINO

TERRAZZA HOTEL AKROPOLIS ORE 22:00/01:00 – RESIDENT D.J SET GOFFREDO SANTOVITO (THIS IS THE PARTY & TARDAM RECORDS) SPECIAL GUEST: GOPHER

TERRAZZA BAIA DELLE SIRENE 19:00/1:00 – LEVEL UP -discover the view – Dj Set Luca BIONDI – Alex PALMIERI – Loris LIGONZO

CAFFE’ LETTERARIO ORE 21.00 – “MAREDETTO – STORIE DI VARIA UMIDITA” – TALK + WIAR IN CONCERTO A CURA DE “LA RINGHIERA”

LA PIAZZETTA FISH BAR ORE 19:00/24:00 – “IM’ SHAKIN” D.j set PSYCHOCANDY plus ATTILIO MONACO

FRONTEMARE ORE 21:00 – DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE

PALIO CAFE’ ORE 18.00/22.00 – GIRO IN CANOA O BARCA A REMI

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3459237441; ORE 19:00/24:00 – “MUSIC IN THE JUNGLE” + ESPOSIZIONE ABITI ETNICI ARTIGIANALI

LARGO SAN MARTINO ORE 20.30/24.00 – UN’AVVENTURA NELLO SPORT DEGLI ANTICHI GRECI, RACCONTATO CON KAMISHIBAI – ORGANIZZATO DA CIURMA LIBRERIA PER BAMBINI

ISOLA EMOTIONAL TOUR

– IPERURANIO EVENTI TURISMO CULTURA

PERSEPHONE – VISITA GUIDATA SPETTACOLARIZZATA – UNA CHIAVE DI LETTURA DEL CENTRO STORICO DI TARANTO AL DI FUORI DEI SOLITI SCHEMI COMUNICATIVI

– TARANTO IN CALESSINO

TOUR A BORDO DI UN APE CALESSINO ALLA SCOPERTA DELLA MERAVIGLIOSA CITTA’ DEI DUE MARI CON LE SUE CHIESE, MONUMENTI, IPOGEI, MUSEI E IL CASTELLO ARAGONESE

– TARANTO SOTTERRANEA

AKROPOLIS – VIAGGIO NELL’ISOLA TRA ARTE, TORIA E ARCHEOLOGIA

– JONIAN DOLPHIN CONSERVATION

CIRCUMNAVIGAZIONE IN NOTTURNA E AL TRAMONTO A BORDO DEI CATAMARANI JDC

VISITE GUIDATE: – ORE 21.30 – VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ VECCHIA A CURA DI ROSA RISOLVO CON PARTENZA DALLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE

APERTURE STRAORDINARIE E VISITE AI LUOGHI DI CULTO E DI PREGIO STORICO

CASTELLO ARAGONESE PER PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE GRATUITE CHIAMARE LO 0997753438

CATTEDRALE SAN CATALDO ORE 19:00/24:00 – APERTURA STRAORDINARIA

CHIESA SAN DOMENICO ORE 20:00/24:00 – APERTURA STRAORDINARIA

CHIESA DI SAN GIUSEPPE ORE 20:00/24:00 – APERTURA STRAORDINARIA

CIRCUITO IPOGEI COMUNALI VISITABILI GRATUITAMENTE

