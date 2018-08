MATINO- Il Centro storico di Matino per il terzo anno consecutivo è pronto ad accogliere Sabato 11 Agosto 2018 a partire dalle ore 21.00, la terza edizione di “Vicoli d’Arte” una manifestazione ideata dal direttore artistico Sergio Lecci. L’evento oltre ad essere patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce è organizzato dal Comune di Matino e da alcune realtà associative della città come la “N.O.V.A.S.S.” San Francesco d’Assisi insieme a “Borghi autentici d’Italia” in collaborazione con la Protezione Civile di Matino, l’Associazione Pro loco “Sant’Ermete” e l’Istituto Comprensivo Statale guidato dalla dirigente Giovanna Marchio. Oltre 2 km di percorso tra mostre e street food, con artisti di strada, intrattenimento per bimbi e tanto altro. I visitatori faranno il loro ingresso in questo viaggio di profumi, sapori e ricordi dopo aver varcato l’imponente “Arco della Pietà” (risalente al XVII sec) vero e proprio gioiello architettonico di Matino. Ad accompagnarli in questa piacevole passeggiata che si concluderà in Piazza San Giorgio, saranno gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, i quali rivestiranno il ruolo di vere e proprie guide turistiche in italiano ed inglese. Durante la serata, si potranno anche ammirare i luoghi di culto di notevole valore artistico come la Chiesa dell’Addolorata (XVIII sec.); quella del Rosario (XVI sec.) dove si conservano bellissime tele settecentesche; la Confraternita del Carmine (XVII sec.) edificata per accogliere un’immagine della Madonna col Bambino di epoca bizantina, la Chiesa della Pietà (XVII sec) e la Matrice di origine cinquecentesca dedicata a San Giorgio Martire. Unico nel suo genere nel basso Salento è il Palazzo Marchesale “Del Tufo” (tra i primi feudatari di Matino), divenuto di proprietà comunale dagli anni ‘80. Sorto sulle rovine di un’antichissima opera fortificata, intorno al XVI secolo, si affaccia sulla centralissima Piazza San Giorgio con una trifora balaustrata. Esso è caratterizzato dalle splendide scuderie con pareti affrescate e mangiatoie con scritte che riportano nomi di cavalli. All’interno di una delle sale del palazzo verrà allestita una mostra di abiti di alta moda a cura della stylist Carol Cordella dell’Istituto “Cordella fashion school” di Lecce. Anche i frantoi ipogei saranno aperti al pubblico e l’antico borgo si animerà di spettacoli a cura degli artisti di strada e di MOSTRE D’ARTE (pittura, scultura, fotografia e cinema). In questa cornice si inseriscono pure i mercatini dell’artigianato locale e l’area bimbi a cura dell’ “Isola della festa” di Matino. Mentre alle 21.30, per quanto riguarda le esibizioni live in via Corsica, spazio alla “Pizzica” e “Folk Salentino” a cura del gruppo musicale “Indiano Salentino e Aerotecnica” di Acquarica del Capo e in via Vittorio Emanuele al “Reggae Live Set” a cura del gruppo “Lu Mattune” di Matino. Grande chiusura con il “Girodibanda” con oltre 30 componenti diretti dal maestro Cesare Dell’Anna. Per l’occasione, verrà allestita una cassarmonica in Piazza San Giorgio. Attesi i grandi ospiti come Irene Longo, Rachele Andrioli, Pino Ingrosso e Talla.

Venerdì 10 Agosto (intorno alle ore 18), per la prima volta in assoluto da Matino, le telecamere del programma televisivo de “La Vita in Diretta” in onda su RAI 1, realizzeranno con un collegamento live da p iazza San Giorgio un’anteprima della manifestazione. L’edizione estiva sarà trasmessa dallo studio centrale di Roma, da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli . Le interviste saranno invece realizzate dall’inviato Rai, Giuseppe Di Tommaso.

