SAN PIETRO VERNOTICO-

“Dispiace constatare come il Sindaco Rizzo e la sua silente maggioranza abbiano deciso di continuare la campagna elettorale piuttosto che operare concretamente per la risoluzione delle problematiche del paese. In uno dei recenti articoli, uscito sul suo organo di stampa privilegiato, si fregia dei risultati (a suo dire) raggiunti in soli 50 giorni.

Tralasciando quello che Ăš ordinaria amministrazione ed invece viene spacciato per straordinario:

-𝘳𝘩𝘱𝘭đ˜Șđ˜»đ˜»đ˜ąđ˜»đ˜Ș𝘰𝘯𝘩 đ˜„đ˜Šđ˜­đ˜­đ˜ą đ˜§đ˜Šđ˜Žđ˜”đ˜ą đ˜±đ˜ąđ˜”đ˜łđ˜°đ˜Żđ˜ąđ˜­đ˜Š (dove non sono state rispettate le norme minime sulla sicurezza – Circolare Gabrielli – pur vero Ăš che la Circolare fornisce oggi nuove regole precise per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico – e lui, visto il misero programma contava, sulla scarsa affluenza esattamente come si Ăš verificato! );

-𝘯𝘰𝘼đ˜Ș𝘯𝘱 đ˜„đ˜Šđ˜Ș đ˜łđ˜Šđ˜Žđ˜±đ˜°đ˜Żđ˜Žđ˜ąđ˜Łđ˜Ș𝘭đ˜Ș đ˜„đ˜Šđ˜­đ˜­’đ˜¶đ˜§đ˜§đ˜Șđ˜€đ˜Ș𝘰 đ˜”đ˜łđ˜Șđ˜Łđ˜¶đ˜”đ˜Ș, đ˜Žđ˜Šđ˜łđ˜·đ˜Șđ˜»đ˜Ș đ˜Žđ˜°đ˜€đ˜Ș𝘱𝘭đ˜Ș, đ˜­đ˜ąđ˜·đ˜°đ˜łđ˜Ș đ˜±đ˜¶đ˜Łđ˜Łđ˜­đ˜Șđ˜€đ˜Ș 𝘩 đ˜„đ˜Šđ˜­ đ˜€đ˜°đ˜źđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜ąđ˜Żđ˜”đ˜Š đ˜„đ˜Šđ˜­đ˜­đ˜ą 𝘗𝘰𝘭đ˜Șđ˜»đ˜Ș𝘱 đ˜“đ˜°đ˜€đ˜ąđ˜­đ˜Š: figure di cui il Comune di San Pietro V.co Ăš stato sempre provvisto, anche se con nomine a tempo e che , come da previsioni del Commissario Prefettizio, dovevano anche ora essere nominati (ancora una volta si Ăš ricorsi a procedure “emergenziali” individuando figure a tempo e con procedure a carattere fiduciario);

-đ˜ąđ˜±đ˜±đ˜łđ˜°đ˜·đ˜ąđ˜»đ˜Ș𝘰𝘯𝘩 đ˜„đ˜Šđ˜­ 𝘣đ˜Șđ˜­đ˜ąđ˜Żđ˜€đ˜Ș𝘰 đ˜€đ˜°đ˜Żđ˜Žđ˜¶đ˜Żđ˜”đ˜Șđ˜·đ˜°: senza l’approvazione l’Amministrazione avrebbe giĂ dovuto metter e fine al proprio mandato.

Ci interessa concentrare e richiamare l’attenzione su quelle iniziative che il Sindaco spaccia per risultati ottenuti:

𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗱 𝗘𝗗𝗜𝗟𝗜𝗭𝗜𝗔 𝗩𝗖𝗱𝗟𝗔𝗩𝗧𝗜𝗖𝗔

Basterebbe leggere il bando ed i relativi 3 progetti presentati dal comune in un solo giorno e costati solo 1.200,00 euro (qualsiasi ingegnere si farebbe una risata dinanzi ad una cosĂŹ misera somma, priva di ogni legittima e preventiva quantificazione – l’incarico era riferito ad “alcuni edifici scolastici”, ma alcuni quanti???) per comprendere che Ăš solo propaganda.

-per l’eccessiva operativitĂ crediamo sia sfuggito, che ai fini del finanziamento, era necessario raggiungere un livello di conoscenza , finalizzata ad una corretta vulnerabilitĂ sismica almeno pari ad LC2, (conoscenza adeguata), indice non raggiunto per nessuno dei tre progetti proposti dall’Amministrazione Comunale, fermandosi ad un livello di conoscenza LC1 (conoscenza limitata);

-inoltre la tipologia di interventi proposti prevedevano interventi contemporaneamente destinati ad immobili privi di agibilitĂ e ad immobili con agibilitĂ . NELLE CONDIZIONI REALI LE DUE CONDIZIONI NON POSSONO CHE ESSERE ALTERNATIVE;

-tra gli interventi previsti si annoverano la sostituzione di opere oggetto di progetti nell’anno 2014/2015 appena conclusi con un costo di circa un milione di euro.

đ—˜đ—„đ—•đ—˜ 𝗜𝗡𝗙𝗘𝗩𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜

Tralasciando le modalitĂ di selezione diretta della ditta e l’assenza del capitolato allegato in determina, tra le prescrizioni contrattuali si leggeva: “avvio dei servizi entro 3 gg. dall’aggiudicazione ed ultimazione degli stessi entro il 28 giugno 2018”. Questa prescrizione poteva anche giustificare la somma di 25 mila euro circa impegnato per lo sfalcio. Ad oggi perĂČ, in molte zone del paese risultano ancora presenti le erbe infestanti.

Non si Ăš mai compreso se le lavorazioni assegnate abbiano rispettato nei luoghi e nei tempi le indicazioni del capitolato.

đ——đ—˜đ—Ÿđ—œđ—•đ—˜đ—„đ—” 𝗗𝗜 đ—œđ—Ąđ——đ—œđ—„đ—œđ—­đ—­đ—ą đ—Łđ—˜đ—„ 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗩𝗧𝗘𝗠𝗔𝗭𝗜𝗱𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟 đ—Łđ—”đ—Ÿđ—”đ—Šđ—Łđ—ąđ—„đ—§

Dopo aver trascurato per anni le attivitĂ e le strutture sportive (questo ha causato la chiusura per inagibilitĂ di 2 strutture sportive), il Sindaco pare abbia deciso di interessarsene solo a parole, perchĂš nei fatti non esiste alcuna deliberazione in merito. Anzi vi Ăš di piĂč: Ăš stata presentato una interrogazione in merito senza che il Sindaco si sia degnato di rispondere, nonostante sia passato il termine dei 30 giorni.

𝗗𝗱𝗧𝗔𝗧𝗱 𝗟𝗔 đ— đ—”đ—„đ—œđ—Ąđ—” 𝗗𝗘𝗜 𝗚𝗜𝗱𝗖𝗛𝗜 đ—Łđ—˜đ—„ 𝗕𝗔𝗠𝗕𝗜𝗡𝗜

Dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini, associazioni e movimenti politici, l’amministrazione ha deciso di acquistare dei giochi da installare nei pressi del lungomare. Peccato che l’estate sia volta al termine ed i villeggianti passeggiando sul lungomare possano ammirare un cantiere e non ancora un parco giochi.

đ—„đ—œđ——đ—šđ—­đ—œđ—ąđ—Ąđ—˜ 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 đ—§đ—”đ—„đ—œ 𝗗𝗘𝗟 𝟭𝟬%

Dopo aver perso il ricorso al Tar in merito alle deliberazioni del Commissario, il Sindaco, con lo spirito di chi Ăš perennemente in campagna elettorale, e non certo animato da spirito del “buon padre di famiglia” che dovrebbe caratterizzare un valido Amministratore ha azzardato eliminando dal piano finanziario la voce “Accantomenti per contenzioso” che ammonta alla somma di 478 mila euro relativo agli oneri del trasporto della Monteco. CiĂČ significa che, dovesse il contenzioso risolversi in favore di Monteco, l’anno prossimo potremmo ritrovarci a pagare anche piĂč del 10%, o trovare altre risorse in bilancio.

La reale questione Ăš la modalitĂ di riscossione, con la quale gli attuali amministratori nella loro precedente esperienza amministrativa hanno avuto seri problemi, che hanno portato il Comune a perdere milioni di euro di denaro dei cittadini sanpietrani.

Nel frattempo Ăš stato pubblicato il bando decennale “progetto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO 2/BR” che sarĂ operativo dal 1 Ottobre.

đ—Ÿđ—”đ—©đ—ąđ—„đ—œ 𝗜𝗡𝗙𝗱𝗖𝗔𝗖𝗜𝗹𝗖𝗖𝗜

Opera che da anni aspetta la sua conclusione, dalla quale dipende anche il futuro del cimitero. L’errore a monte fu proprio dell’amministrazione Rizzo che nella sua precedente gestione non riuscĂŹ ad appaltare le opere per le quali oggi ha concesso il pagamento, a titolo di anticipazione, nella misura del 20% alla ditta Morello srl, aggiudicataria dei lavori a seguito di gara espletata dalla SUA (Stazione Appaltante Unica costituita presso la Provincia). Molto si potrebbe dire in merito alle gestione di quest’opera ed alla capacitĂ di acquisire finanziamenti di gran lunga inferiori a quelli di cui sono risultati benificiari altri comuni, pur essendo il problema del rischio Idrogeologico un problema da non sottovalutare nel comune.

Nel volantino pubblicato dal Sindaco a pochi giorni dal voto inoltre erano presenti alcune promesse da realizzarsi entro il 31/07/2018:

-“đ˜Šđ˜©đ˜Șđ˜¶đ˜Žđ˜¶đ˜łđ˜ą đ˜Łđ˜¶đ˜€đ˜©đ˜Š đ˜Žđ˜”đ˜łđ˜ąđ˜„đ˜ąđ˜­đ˜Ș: đ˜Žđ˜”đ˜¶đ˜„đ˜Șđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜° đ˜Ș𝘭 𝘣đ˜Șđ˜­đ˜ąđ˜Żđ˜€đ˜Ș𝘰 𝘱𝘣𝘣đ˜Ș𝘱𝘼𝘰 đ˜·đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜° 𝘭𝘩 đ˜źđ˜°đ˜„đ˜Ș𝘧đ˜Șđ˜€đ˜©đ˜Š đ˜„đ˜ą đ˜ąđ˜±đ˜±đ˜°đ˜łđ˜”đ˜ąđ˜łđ˜Š đ˜±đ˜Šđ˜ł đ˜ąđ˜·đ˜Šđ˜łđ˜Š 𝘱 đ˜„đ˜Șđ˜Žđ˜±đ˜°đ˜Žđ˜Șđ˜»đ˜Ș𝘰𝘯𝘩 𝘭𝘩 𝘮𝘰𝘼𝘼𝘩 đ˜Żđ˜Šđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜ąđ˜łđ˜Ș𝘩”: ovviamente di tutto ciĂČ non vi Ăš traccia e continuiamo a pagare degli interessi su un mutuo per la sistemazione delle strade contratto dallo stesso Sindaco Rizzo nel 2014, a fine mandato, e per il quale il Comune ed i suoi cittadini pagano la rata;

-“𝘙đ˜Șđ˜±đ˜łđ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜Ș𝘯𝘱𝘳𝘩 đ˜Ș 𝘧đ˜Șđ˜Żđ˜ąđ˜Żđ˜»đ˜Șđ˜ąđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜Ș 𝘗𝘖𝘍”: oggi si chiamano PTOF e non vi Ăš alcuna traccia;

-“𝘳đ˜Șđ˜±đ˜łđ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜Ș𝘯𝘰 đ˜„đ˜Šđ˜­đ˜­đ˜ą đ˜łđ˜Šđ˜šđ˜°đ˜­đ˜ąđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜ąđ˜»đ˜Ș𝘰𝘯𝘩 đ˜„đ˜Šđ˜Ș đ˜±đ˜ąđ˜łđ˜€đ˜©đ˜Šđ˜šđ˜šđ˜Ș”: basta fare un giro in Via Brindisi per rendersi contro della situazione;

-“đ˜Žđ˜°đ˜”đ˜”đ˜°đ˜Žđ˜€đ˜łđ˜Șđ˜»đ˜Ș𝘰𝘯𝘩 đ˜„đ˜Šđ˜Ș đ˜€đ˜°đ˜Żđ˜”đ˜łđ˜ąđ˜”đ˜”đ˜Ș đ˜„đ˜Ș đ˜€đ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Ș𝘰𝘯𝘩 đ˜±đ˜Šđ˜ł đ˜Ș đ˜­đ˜°đ˜€đ˜¶đ˜­đ˜Ș, đ˜€đ˜ąđ˜±đ˜±đ˜Šđ˜­đ˜­đ˜Š đ˜Šđ˜„ đ˜Šđ˜„đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š đ˜€đ˜Ș𝘼đ˜Șđ˜”đ˜Šđ˜łđ˜Ș𝘱𝘭đ˜Ș: đ˜€đ˜°đ˜Żđ˜Žđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜Șđ˜”đ˜Šđ˜€đ˜Ș đ˜„đ˜Ș đ˜€đ˜°đ˜źđ˜±đ˜­đ˜Šđ˜”đ˜ąđ˜łđ˜Š đ˜Čđ˜¶đ˜ąđ˜Żđ˜”đ˜° đ˜ąđ˜·đ˜·đ˜Șđ˜ąđ˜”đ˜° 𝘯𝘩𝘭 2013, 𝘩 đ˜€đ˜©đ˜Š 𝘯𝘩𝘭 2015 𝘮đ˜Ș Ăš đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜łđ˜łđ˜°đ˜”đ˜”đ˜° đ˜Łđ˜łđ˜¶đ˜Žđ˜€đ˜ąđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜Š”: su questo punto potremmo scrivere un libro sulla scandalosa gestione cimiteriale della giunta Rollo prima e soprattutto della giunta Rizzo successivamente. Contratti che probabilmente non hanno alcun valore giuridico. Abbiamo incontrati diversi cittadini che hanno chiesto informazioni in merito. Da forza politica responsabile chiediamo al Sindaco, in quanto anche uomo di legge di riguardare attentamente i contratti stipulati dai cittadini che tante speranze ripongo nella piena validitĂ degli stessi e verificare che la procedura cosĂŹ come avviata consente la degna sepoltura ad ogni estinto. Non vorremmo ritrovarci con un surplus di loculi e contemporaneamente con una carenza di spazi per la degna sepoltura.

Concludendo vorremmo rivolgerci ai cittadini sanpietrani che magari leggendo questo comunicato pensano si tratti della solita diatriba politica: non vogliamo convicervi, vogliamo semplicemente informarvi di ciĂČ che realmente accade in questo paese. È da 20 anni e piĂč che ragioniamo da tifosi (contro l’uno o contro l’altro a prescindere) senza entrare nel merito delle questione. Sono 20 anni che prendiamo fumo negli occhi ed ormai ci siamo quasi abituati. È ora di aprire gli occhi, di informarsi autonomamente, di partecipare, vigilare e proporre. Non chiediamo di credere a prescindere, ma di mettere tutto in discussione.”

