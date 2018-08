GROTTAGLIE – Questa notte, il personale del Commissariato di Grottaglie è stato allertato per l’incendio di un‘auto parcheggiata in una via del centro cittadino. Sul posto, gli agenti hanno incontrato i Vigili del Fuoco che nel frattempo avevano già domato l’incendio che tuttavia aveva e distrutto l’abitacolo di un’Opel Corsa. Tra le persone che si erano radunate per strada, i poliziotti hanno sin da subito notato la presenza di ANTONAZZO Gaetano, noto pregiudicato della zona di 34 anni, visibilmente ubriaco. Considerato anche i precedenti del 34enne grottagliese che lo scorso anno si era reso autore di un danneggiamento seguito da incendio, gli agenti hanno deciso di fermarloper un accurato controllo. L’uomo sin da subito ha mostrato segni d’insofferenza al controllo di Polizia, rifiutando di farsi identificare ed addirittura tentando di allontanarsi a bordo della sua autovettura. Dopo il parapiglia, durante il quale l’Antonazzo è stato bloccato e fatto uscire con forza dall’abitacolo della sua auto, l’uomo si è allontanato pochi metri, a suo dire per un bisogno fisiologico. I poliziotti tendendolo sempre d’occhio, hanno notato che nel frangente il 34enne ha approfittato per disfarsi di un oggetto nascosto nei pantaloni. In quegli istanti, una donna presente sul posto, proprietaria di un’autovettura lì parcheggiata, urlando ha lamentato il furto del suo portafogli custodito in una borsa poggiata sul sedile anteriore della sua autovettura.

Le primissime indagini, hanno stabilito che l’ANTONAZZO pochi minuti prima si era prestato per spostare l’auto della donna,parcheggiata di fianco a quella andata in fiamme, per scongiurare un eventuale pericolo. Pertanto raccolti tutti questi elementi e ricordando i movimenti del pregiudicato grottagliese, i poliziotti hanno ispezionato i luoghi dove l’uomo si era precedentemente appartato ed hanno ritrovato, incastrato in un muretto, il portafogli appena rubato alla donna. Dopo aver accertato i fatti, gli agenti hanno accompagnato, con non poche difficoltà l’Antonazzo negli Uffici del Commissariato. Durante il tragitto, verso gli Uffici di Polizia, l’uomo ancora visibilmente agitato dimenandosi ha anche infranto il vetro dello sportello posteriore dell’auto di servizio. Al termine delle formalità di rito il 34enne pregiudicato è stato tratto in arresto per il furto del portafogli, l’incendio doloso dell’Opel Corsa ed il danneggiamento dell’auto della Polizia di Stato.

