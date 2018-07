TARANTO – Si è svolto ieri mattina al MISE il tavolo Ilva, alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico e vice premier Luigi Di Maio, dei portavoce di 62 sigle, ArcelorMittal e il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Assente il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che nella stessa giornata di ieri aveva invece convocato una conferenza stampa a palazzo di città, a cui hanno partecipato i sindaci dei Comuni della Provincia – Montemesola, Statte – Confindustria, il presidente della provincia Tamburrano e le sigle sindacali che hanno deciso di non partecipare all’incontro al MISE.

Alla base della decisione del sindaco Melucci di non presenziare al tavolo Ilva convocato dal Ministro (assenza peraltro criticata dal governatore ligure Toti, che al termine dell’incontro ha commentato: “Di tempo se ne è perso già tanto. Dopodiché, siccome siamo persone responsabili, ritengo che quando i tavoli vengono convocati si debba essere presenti e parlare. Non partecipare è un modo forse per farsi notare”) la presenza di alcune associazioni che, al termine dell’incontro in Prefettura svoltosi dopo la morte sul lavoro dell’operaio della ditta appaltatrice Ferplast, Angelo Fuggiano – il 17 maggio – avevano raggiunto il Sindaco Melucci e affrontandolo con temi non proprio pacati.

Al termine dell’incontro al MISE, Di Maio si è detto non ancora soddisfatto:” Ho chiesto ad ArcelorMittal dei miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale e per me non sono ancora soddisfacenti.” – aggiungendo inoltre – “se il governo precedente ha sbagliato la gara, si prende una responsabilità senza precedenti. Non me la prendo io. Mi auguro che tutto sia in regola. Se non dovesse essere così, porto tutte le carte in Procura”.

Infine, in una nota stampa diramata nel pomeriggio di ieri, Arcelor Mittal ha illustrato i punti della proposta migliorativa. Di seguito il comunicato della società:

“ArcelorMittal (la “Società” o il “Gruppo”) ha presentato oggi i suoi impegni aggiuntivi rispetto al contratto di affitto e acquisto di Ilva ad un gruppo di istituzioni e stakeholder interessati all’acquisizione di Ilva da parte della Società. Gli impegni aggiuntivi sono conseguenza del recepimento della controproposta da parte del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) presentata dai Commissari Straordinari il 19 luglio. Tutte le richieste sostanziali sono state accettate dalla Società il 23 luglio 2018.

Gli impegni aggiuntivi superano di gran lunga i termini del contratto del 2017 firmato dal Gruppo con il Governo Italiano per il contratto di affitto e acquisto di Ilva (il “Contratto”). Questi impegni aggiuntivi, che rappresentano i migliori e definitivi impegni da parte di ArcelorMittal nelle aree chiave di intervento indicate di seguito, saranno formalizzati firmando un addendum al Contratto, in base a un testo già definito dopo l’accettazione da parte di ArcelorMittal di tutte le parti sostanziali delle controproposte dei Commissari Straordinari.

Gli impegni aggiuntivi possono essere raggruppati come segue e includere, anche se non limitati a, le seguenti misure:

Ambiente:

Garantirà che le prestazioni ambientali di Ilva saranno conformi alla normativa ambientale italiana ed Europea e tra le migliori di qualsiasi impianto integrato di acciaio operativo in Europa, attraverso l’attuazione delle misure di protezione ambientale stabilite nel DPCM 2017 e oltre;

Continuerà a rispettare il limite massimo di produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido dopo il termine del piano di risanamento ambientale e industriale (che termina nel 2023), a condizione che qualsiasi ulteriore aumento dei livelli di produzione venga raggiunto attraverso l’applicazione di processi di produzione a basse emissioni di carbonio (come il gas naturale);

Accelererà sia gli investimenti sia il successivo avvio di un nuovo centro di Ricerca e Sviluppo, del valore di 10 milioni di euro a Taranto, dedicato all’identificazione di nuove tecnologie produttive a minor impatto ambientale.

Sostegno, coinvolgimento e trasparenza nei confronti delle comunità locali

Avvierà una collaborazione annuale tra ARPA Puglia, ASL e AReS per la realizzazione di uno studio di valutazione dell’impatto sanitario a Taranto e nell’area circostante l’acciaieria;

Introdurrà iniziative di trasparenza e condivisione delle informazioni rivolte alle comunità locali, per ricostruire un rapporto di fiducia e comprensione, ivi incluse l’apertura del sito di Taranto per le visite guidate e il frequente impegno con i rappresentanti della comunità;

Investirà fino a 1 milione di euro all’anno per 5 anni dal momento in cui diverrà gestore di Ilva, per sostenere la sanità e gli imprenditori.

Occupazione, fornitori e iniziative di economia circolare

favorirà la conclusione positiva della procedura di consultazione con i sindacati, tenendo conto della sostenibilità del piano di turnaround industriale per Ilva;

promuoverà il coinvolgimento dei fornitori locali laddove possibile, e pagherà tutti i fornitori in toto e puntualmente, grazie all’applicazione dei migliori standard commerciali con il Gruppo ArcelorMittal;

implementerà strategie e politiche di economia circolare all’interno dei suoi processi produttivi, inclusa la massimizzazione dell’utilizzo di prodotti secondari recuperati sotto forma di gas di processo e rottami di metalli e scorie.

Dopo l’incontro, Geert Van Poelvoorde, CEO di ArcelorMittal Europe – Flat Products, ha commentato: “Durante l’incontro abbiamo spiegato a tutte le istituzioni presenti che ci siamo impegnati a migliorare significativamente le prestazioni ambientali di Ilva, e che il nostro piano prevede l’utilizzo di numerose tecnologie all’avanguardia, che miglioreranno la situazione attuale. Comprendiamo le preoccupazioni per le prestazioni ambientali di Ilva, e le condividiamo.

La proposta migliorativa che abbiamo presentato oggi rappresenta davvero la proposta più avanzata da parte di ArcelorMittal per il turnaround di Ilva, e garantisce che Ilva abbia un futuro sostenibile come produttore di acciaio leader in Italia. Questa posizione di leadership implica la responsabilità di essere sia un buon vicino sia un contributo positivo alle comunità locali. La proposta migliorativa non va solo al di là del nostro contratto vincolante per l’affitto e l’acquisto di Ilva, ma dimostra anche il nostro impegno costante nei confronti di Ilva e la nostra volontà di agire come proprietario e gestore responsabile dell’azienda.

L’elemento critico è l’attuazione: prima potremo iniziare a mettere in atto queste iniziative, prima potremo offrire i miglioramenti richiesti da Ilva e dai suoi stakeholder. Rimaniamo ottimisti riguardo l’avanzamento delle fasi finali della transazione, inclusa la positiva conclusione dei negoziati con i sindacati di Ilva, e riguardo il completamento dell’acquisizione il prima possibile.”

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati