TARANTO – Come già a conoscenza della cittadinanza tutta, nelle giornate mensili dal giorno 1 al giorno 25 dalle ore 00.00 alle ore 06.00, viene effettuato lo spazzamento meccanico delle vie di Taranto. A partire da mercoledì 1 agosto 2018 riprenderà anche il servizio della Polizia Locale che provvederà a far rispettare la segnaletica verticale, nello specifico “divieto di sosta dei veicoli con rimozione”, presente nelle strade interessate dall’intervento. Pertanto si invita la cittadinanza a collaborare al rispetto dell’ordinanza prevista per non incorrere nell’accertamento della violazione del Codice della Strada che prevede la sanzione da €.41,00 ad €.169,00 e l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Si comunica altresì che la rimozione mezzi per favorire la pulizia delle strade, è prevista anche per gli interventi programmati al quartiere Tamburi a partire dalla mezzanotte del 1° Agosto.

ZONA TAMBURI :

Piazza G. D. Lavoratore – tutta

Via De Amicis (da Piazza G. D. Lavoratore a Via Archimede)

Via G. Deledda (da Via Orsini a Via Archimede)

Via San Francesco (da Via Orsini a Via Archimede)

Via Pirandello (da via De Amicis a Via Deledda)

Via Pascoli (da via Deledda a via De Amicis)

Area esterna Cimitero urbano San Brunone

ZONA CITTA’ NUOVA:

Via Cugini (da Via Leonida a Vico Sam Giorgio)

Vico San Giorgio (da via Cesare Battisti a via Cugini)

Via Scira (da Via Cesare Battisti a via Cugini)

Via Quinto Ennio (da Via Cesare Battisti a via Cugini)

Via Euclide (da via G. Messina a via Cugini)

Via Diogene (da via Cugini a via Falanto)

Via dei Fabbri (da via P. Amedeo a via Cugini)

Via Masdea – tutta

Via Falanto (da Via Cugini a via Cesare Battisti)

Via P. Amedeo (da via Leonida a via Falanto)

Via Otranto (da Via Cesare Battisti a via Cugini)

Via Capotagliata (da via P. Amedeo a via Cugini)

Via C. Battisti (da via Aristosseno a via Polibio)

Via Petrarca (da via G. Messina a via C. Battisti)

Via G. Messina (da via Vico San Giorgio a Via Falanto)

Nei giorni successivi saranno rispettate le zone come da calendario e rese note attraverso la segnaletica verticale esistente.

Si confida nella collaborazione dei cittadini tutti.

