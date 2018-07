FOGGIA – Il dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, ha firmato l’Ordinanza con cui, in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova Isola Pedonale di via Lanza e del concerto della band Le Vibrazioni, si disciplina la circolazione veicolare nel centro cittadino.

A partire dalle ore 18:00 del 26 luglio 2018 e sino al termine della manifestazione: Chiusura al traffico veicolare delle seguenti intersezioni: Piazza Cavour/Via Torelli – Via Torelli/Via Trieste – Viale XXIV Maggio/Piazza Cavour – Viale XXIV Maggio/Via Isonzo – Piazza Cavour/Via Scillitani – Via Scillitani/Via M. Sabotino – Largo Giovanni Paolo II/Via Galliani – Via Galliani/Via Rossi – Largo Giovanni Paolo II/Via IV Novembre – Via IV Novembre/Piazza Italia – C.so P. Giannone/Piazza Cavour – Via S. Tugini/C.so P. Giannone – Largo Giovanni Paolo II/Via G. Rosati – Via G. Rosati/Via La Rocca – Via la Rocca/ C.so P. Giannone);

Istituzione su ambo i lati del Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata”: Via Torelli (tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Trieste), Viale XXIV Maggio (tratto compreso tra Via Isonzo e Piazza Cavour), Via Scillitani (tratto compreso tra Piazza Cavour e Via M. Sabotino), Via Galliani (tratto compreso tra Largo Giovanni Paolo II e Via Rossi), Via IV Novembre (tratto compreso tra Largo Giovanni Paolo II e Piazza Italia), C.so P. Giannone (tratto compreso tra Via S. Tugini e Piazza Cavour), Via G. Rosati (tratto compreso tra Largo Giovanni Paolo II e Via La Rocca), Via la Rocca (tratto compreso tra Via G. Rosati e C.so P. Giannone).

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati