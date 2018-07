TARANTO – Nella giornata di ieri gli agenti della Sezione “Falchi “ della Squadra Mobile hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne tarantino.

Da alcuni giorni i “falchi” nel corso di mirati servizi antidroga avevano messo sotto controllo un giovane che era stato notato fare la spola tra un garage sito in via Minniti e Via Regina Elena. I poliziotti nel corso dei servizi di appostamento, hanno notato che puntualmente il giovane prelevava qualcosa dal suddetto locale per poi spostarsi in auto in Via Regina Elena e zone strettamente limitrofe incontrandosi con alcuni giovani, conosciuti come abituali consumatori di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, dopo l’ennesimo incontro con i suo “clienti”, gli agenti senza mai perderlo di visto lo hanno seguito e dopo pochi minuti lo hanno fermato in Via Monfalcone. Nel corso del primo controllo il “pusher” è stato trovato in possesso di 4 pezzetti di hashish già preconfezionati e pronti per lo spaccio e 35 euro in banconote di piccolo taglio probabile provento dell’illecita attività.

La successiva perquisizione all’interno del locale di via Minniti dal quale il 37enne è stato visto più volte entrare e poi uscire rapidamente, ha permesso ai polizotti di recuperare altri 35 grammi circa di hashish e tutto l’occorrente per il suo confezionamento. Dopo quanto ritrovato il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e denunciato in stato di libertà.

