SAN PIETRO VERNOTICO- Riceviamo e pubblichiamo di seguito il comunicato stampa dei consiglieri di opposizione Alessandra Cursi e Valentina Carella:

“Consiglio comunale convocato alle 9.30 del mattino.

Albo pretorio on-line completamente vuoto.

Estate Sampietrana pronta per Natale.

Continua il lavoro nell’oscurantismo dell’ Amministrazione Rizzo.

‘ Siamo fermamente convinte che il Consiglio Comunale sia la sede in cui i cittadini possano essere messi al corrente dell’operato dell’ Amministrazione. Questa convocazione alle luci di un’ alba infrasettimanale non fa altro che impedire una sana partecipazione della cittadinanza.’

E se allora un cittadino volesse conoscere l’attività amministrativa potrebbe consultare l’albo pretorio online. Ah no anche quello è oscurato, ormail da settimane.

Ci chiediamo dunque: l’operatività subito è per i pochi addetti ai lavori? E perché mai se tutto si svolge nella legalità?

Se ormai i canali ufficiali sono i profili personali dei consiglieri comunali su Facebook gradiremmo esserne a conoscenza in modo da sapere a quali fonti attingere.

Nel frattempo il nostro lavoro continua. Abbiamo attestato

– Una concreta causa di incompatibilità del Sindaco alla carica che sta attualmente ricoprendo;

– affidamento di lavori e servizi a dir poco dubbi;

– la creazione di una Area (la n. 8 ulteriore, con conseguenti spese a carico dell’Ente, solo per consentire alla Dott.ssa Simone di ritornare a svolgere il suo ruolo di responsabile del settore finanziario, dopo che i Commissari Prefettizi avevano ritenuto di destituirla a garanzia dell’interesse pubblico;

– l’assegnazione di mansioni superiori ad un dipendente che non può riceverle per non possedere le dovute iscrizioni all’Albo;

– la nomina di un Presidente del Consiglio, che a dire dello stesso Sindaco, poteva non essere effettuata, come egli stesso aveva dichiarato nel 2015 durante il primo Consiglio Comunale dell’Amministrazione Renna.

Noi continueremo il nostro lavoro attento di vigilanza sulla gestione della cosa pubblica così come siamo state legittimate a farlo dai nostri elettori.

Per tutto ciò i cittadini aspettano ancora una risposta da chi per anni si è dichiarato paladino della trasparenza.

Nel frattempo possiamo godere delle movimentate serate della rassegna estiva Estate Sampietrana.

Ah no anche questa è oscurata.

Valentina Carella e Alessandra Cursi”