Lecce – Maxi sequestro di sostanze dopanti e anabolizzanti: tutti i dettagli dell'operazione | VIDEO

LECCE – IN CORIGLIANO D’OTRANTO (LE), MILITARI LOCALE STAZIONE, CORSO SPECIFICO SERVIZIO FINALIZZATO AL CONTRASTO DI REATI RIGUARDANTI LA SALUTE PUBBLICA, CON AUSILIO DEL PERSONALE DEL NAS LECCE, TRAEVANO IN ARRESTO IN FLAGRANZA DEL REATO
ART 73 DPR 309/90 (DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE AI FINI DI SPACCIO)
DISTRIBUZIONE DI SPECIALITÀ’ MEDICINALI AD AZIONE ANABOLIZZANTE VIETATE NELLA PRATICA SPORTIVA:
- SFRAGARA LUIGI, NATO A GALATINA (LE) CL. 1987. IVI RESIDENTE, INCENSURATO;
- CHIRILLI VALERIA, NATA A SCORRANO (LE) CL. 1994, RESIDENTE A CURSI (LE), INCENSURATA;
PREDETTI, SEGUITO PERQUISIZIONE ESEGUITA PRESSO BOX AUTO SITO IN CORIGLIANO D’OTRANTO, DI CUI AVEVANO DISPONIBILITÀ, VENIVANO TROVATI IN POSSESSO DI:
– 297 FIALE DI SOSTANZA DOPANTE DEL TIPO NANDROLONE, IN VARIE DOSI E CONCENTRAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO, DI PRODUZIONE CINESE, INGLESE E MOLDAVA, PER COMPLESSIVI 2,4 LITRI CIRCA;
– 13 FIALE DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO KETAMINA, DI PRODUZIONE OLANDESE, PER COMPLESSIVI 130 MILLILITRI;
– 200 COMPRESSE DI EFEDRINA PER COMPLESSIVI DI 10 GRAMMI;
– 2.507 FIALE E 484.092 (QUATTROCENTOQUATTROMILA NOVANTADUE) COMPRESSE DI STEROIDI ANABOLIZZANTI, DI PRODUZIONE INDIANA, FRANCESE, INGLESE, MOLDAVA, STATUNITENSE, CINESE, TEDESCA E RUSSA PER COMPLESSIVI 35,3 LITRI PIÙ 2,2 KG CIRCA DI PRINCIPIO ATTIVO CONTENUTO NELLE COMPRESSE;
– 2.181 FIALE E 6.930 COMPRESSE DI ALTRI ORMONI MASCHILI, FEMMINILI, TIROIDEI E DELLA CRESCITA, DI PRODUZIONE INDIANA, CINESE, INGLESE, TEDESCA, ITALIANA, TURCA, OLANDESE, BELGA E MOLDAVA, PER COMPLESSIVI 23 LITRI PIÙ 102,8 GRAMMI DI PRINCIPIO ATTIVO CIRCA CONTENUTO NELLE COMPRESSE;
– 14 BUSTINE E 1.490 COMPRESSE DI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE DISFUNZIONI ERETTILI, DI PRODUZIONE MOLDAVA E SLOVACCA, PER COMPLESSIVI E 1,4 LITRI CIRCA PIÙ 37,3 GRAMMI DI PRINCIPIO ATTIVO CONTENUTO NELLE COMPRESSE;
– 7.242 COMPRESSE DI FARMACI ORMONALI NORMALMENTE UTILIZZATI PER TERAPIE TUMORALI, DI PRODUZIONE LUSSEMBURGHESE E ITALIANA PER COMPLESSIVI DI 95,9 GRAMMI CIRCA DI PRINCIPIO ATTIVO;
– 255 FIALE DI ORMONE DELLA CRESCITA EQUINO PER COMPLESSIVI 5 LITRI CIRCA NONCHÉ 42 FIALE DI STEROIDI ANABOLIZZANTI PER EQUINI PER COMPLESSIVI 420 ML, DI PRODUZIONE MOLDAVA E RUSSA;
– 80 COMPRESSE DI PSICOFARMACI DI PRODUZIONE CINESE PER COMPLESSIVI DI 5,5 GRAMMI DI PRINCIPIO ATTIVO;
– 8.600 COMPRESSE DAL PRINCIPIO ATTIVO SCONOSCIUTO CONTENUTE IN CONFEZIONI ARTIGIANALI SENZA ETICHETTA NONCHÉ 122 FIALE CONTENENTI SOSTANZA LIQUIDA SCONOSCIUTA PRIVE DI ETICHETTA;
OLTRE A RILEVANTI QUANTITÀ DI MEDICINALI BRONCODILATATORI, INSULINA, FARMACI INIBITORI DELLA LATTAZIONE, FARMACI DIURETICI, VARIA SOSTANZA DA TAGLIO, SOLVENTI, MEDICINALI BRONCODILATATORI, INTEGRATORI ALIMENTARI, MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO DI DOSI E DI SPEDIZIONI NONCHÉ DOCUMENTI DI IDENTITÀ INTESTATI A CITTADINI STRANIERI SUI QUALI SONO IN CORSO ACCERTAMENTI.
ALTRO INGENTE MATERIALE IN CORSO DI CATALOGAZIONE.
SERVIZIO DI OSSERVAZIONE ORGANIZZATO NELL’IMMEDIATEZZA DEL SEQUESTRO DA PERSONALE DI QUESTA COMPAGNIA CONSENTIVA INOLTRE DI ARRESTARE IN FLAGRANZA DEI REATI ASCRITTI:
- NUNZIATO STEFANO NATO A SAVIGLIANO (CN) CL. 1985 RESIDENTE MELISSANO (LE);
- ESPOSITO ALESSIA NATA A GALLIPOLI CL. 1989 IVI RESIDENTE, INCENSURATA.
- MORELLO DANIELE, NATO A GALLIPOLI CL. 1986, RESIDENTE AD ALEZIO.
CHE VENIVANO SORPRESI DAL PERSONALE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MAGLIE ALL’USCITA DEL SUDDETTO BOX AUTO, CON LA DISPONIBILITÀ DELLE CHIAVI DELLO STESSO E IN POSSESSO DI:
– 14 FIALE DI SOSTANZA DOPANTE DEL TIPO NANDROLONE PER COMPLESSIVI 140 ML;
– 85 FIALE DI STEROIDI ANABOLIZZANTI (DI CUI 16 PER EQUINI) PER COMPLESSIVI 850 ML;
OLTRE A MATERIALE VARIO PER IL CONFEZIONAMENTO E LA SPEDIZIONE. SUCCESSIVE PERQUISIZIONI DOMICILIARI NEI CONFRONTI DEGLI ARRESTATI PERMETTEVANO DI RINVENIRE A CARICO DEL NUNZIATO STEFANO:
– ULTERIORI 14 FIALE DI SOSTANZA DOPANTE NANDROLONE PER COMPLESSIVI 30,5 GRAMMI;
– ULTERIORI 159 TRA FIALE E CONFEZIONI DI STEROIDI ANABOLIZZANTI E ORMONI PER COMPLESSIVI 3,5 LITRI DI SOSTANZE PIÙ 2,3 GRAMMI CIRCA DI PRINCIPIO ATTIVO.
– 53 FIALE PRIVE DI ETICHETTA DI SOSTANZA NON IDENTIFICATA;
– 28 FIALE DI OLIO INETTIABILE INTRAMUSCOLO (SYNTHOL);
– 65.795 EURO IN CONTANTI IN BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO;
NONCHÉ MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO E LA SPEDIZIONE, NUMEROSE BUSTE E PACCHI PROVENIENTI DA INDIRIZZI IN ITALIA E ALL’ESTERO E PRESUMIBILMENTE UTILIZZATE PER LE SPEDIZIONI IN ENTRATA, CARTE DI CREDITO PREPAGATE, ECC..
STIMA PRUDENZIALE DI FARMACISTA APPOSITAMENTE INTERPELLATO E DEL PERSONALE DEL NAS IN SUPPORTO DI QUEST’ARMA VALUTA LE SOSTANZE FINORA SEQUESTRATE E CATALOGATE IN 900.000 (NOVECENTOMILA) EURO CIRCA.
MATERIALE ASSUNTO IN CARICO E DEBITAMENTE CUSTODITO IN ATTESA DI VERSAMENTO PRESSO L’UFFICIO CORPI REATO. MORELLO DANIELE E NUNZIATO STEFANO ASSOCIATI PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI LECCE MENTRE GLI ALTRI SOTTOPOSTI AL REGIME DEGLI ARRESTI DOMICILIARI, A DISPOSIZIONE COMPETENTE A.G. INFORMATA DA STAZIONE CC CORIGLIANIO D’OTRANTO CHE PROCEDE UNITAMENTE PERSONALE DIPENDENTE NORM COMPAGNIA DI MAGLIE
Lecce – Maxi sequestro di sostanze dopanti e anabolizzanti: tutti i dettagli dell'operazione | VIDEO
Lecce – Maxi sequestro di sostanze dopanti e anabolizzanti: tutti i dettagli dell'operazione | VIDEOLeggi qui –> http://www.pugliapress.org/2018/07/18/lecce-maxi-sequestro-di-sostanze-dopanti-e-anabolizzanti-tutti-i-dettagli-delloperazione-video/
Pubblicato da PUGLIAPRESS su Mercoledì 18 luglio 2018
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