MANFREDONIA – I Carabinieri della Stazione di Manfredonia hanno tratto in arresto per evasione il pregiudicato rumeno G. I. C., già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Manfredonia, portandolo al carcere di Foggia.

L’uomo, cha “vanta” svariati reati contro il patrimonio, per lo più furti commessi con altri connazionali, era già stato arrestato dai Carabinieri di San Giovanni Rotondo con altre sette persone per furto di energia elettrica. Convalidato l’arresto e sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria, incurante degli obblighi impostigli li ha violati, venendo così ripetutamente segnalato, nel giro di soli due giorni, nello scorso aprile all’Autorità Giudiziaria competente che, alla luce delle trasgressioni, così come documentate dai Carabinieri, aveva ritenuto le esigenze cautelari non soddisfatte con i provvedimenti cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione, disponendo quindi l’aggravamento della medesima con una misura cautelare più afflittiva, nello specifico quella degli arresti domiciliari cui l’uomo, al termine delle formalità, era stato sottoposto.

Lo scorso 28 giugno, nel corso di un controllo presso l’abitazione dove era quindi stato ristretto agli arresti domiciliari, non era stato trovato in casa. Gli uomini dell’Arma di erano allora posti alle sue ricerche, trovandolo tranquillamente a bordo di un auto con un connazionale, dopo che si era recato, a suo stesso dire, a Manfredonia, a bere qualcosa. Condotto in caserma per gli accertamenti del caso, al termine della formalità, G. I. C., era stato arrestato per evasione e associato al carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che aveva così potuto verificare l’inosservanza anche della più severa misura domiciliare già disposta.

Tornato ai domiciliari, l’altroieri, nel corso dell’ennesimo controllo operato dai Carabinieri di Manfredonia, non è nuovamente stato trovato, cosicché i militari hanno predisposto un servizio di osservazione cogliendo il soggetto nella flagranza del reato di evasione mentre, poco dopo, tornava passeggiando tranquillamente a casa. Invano, visti i Carabinieri che lo attendevano, ha anche tentato di accedere da un ingresso secondario, più appartato, venendo però bloccato e, al termine delle formalità, dichiarato ancora una volta in stato di arresto per evasione, e tradotto quindi presso il carcere di Foggia, di nuovo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

