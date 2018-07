TARANTO – Per la prima volta il Locomotive Jazz Festival – ormai alla sua XIII edizione – approda nella città dei due mari: la città si appresta a vivere quattro giornate (da giovedì 19 luglio a domenica 22 luglio) di un evento definito da Panorama come uno dei 5 festival da non perdere in Italia e che avrà le sue location nei punti più suggestivi di Taranto.

Il Locomotive Jazz Festival nasce 12 anni fa – nel 2006 a Sogliano Cavour (Le) – da un’idea di Raffele Casarano, pugliese doc e, della sua famiglia. Il direttore artistico del Locomotive Jazz Festival, Raffaele Casarano, sassofonista dall’età di 7 anni e punta di diamante del jazz Italiano, poche settimane fa ha pubblicato il suo disco dedicato al Mediterraneo, “Oltremare” e, negli anni, ha collezionato collaborazioni con influenze sonore diversificate e di grande spessore artistico – Eugenio Finardi, Sting, Negramaro, Paola Turci e altri ancora – : “Ho sempre studiato Jazz e, nel 2006, nel momento in cui la Taranta stava prendendo piede, io e la mia famiglia abbiamo deciso di mettere in piedi un Festival in cui nessuno credeva, nemmeno noi. Ma già dalla prima edizione ha avuto un seguito molto importante. Così abbiamo preso sul serio la cosa e non ci siamo mai fermati.”

Cosa accadrà nelle quattro giornate tarantine?: “Il Locomotive Jazz Festival nasce prima nel Salento e negli anni si è poi aperto al territorio. Il senso di questo contenitore-festival ha a che fare con l’idea del palco che si apre al territorio. Non si tratta – continua Raffaele Casarano – di organizzare semplicemente dei concerti, ma di coinvolgere i ragazzi, di fare attività per il sociale, attraverso un messaggio di fondo che è la tutela dell’ambiente. Anche i concerti della Trilogia (Alba, tramonto e notte Locomotive) che si svolgeranno a Taranto, non saranno in luoghi convenzionali”.

Tra le location del Locomotive Jazz Festival: la Chiesa San Pasquale, Chiesa del Santissimo Crocifisso, Chiesa di San Cataldo, le Colonne Doriche, Piazza Immacolata, Piazza Carmine, Villa Peripato, la Statua dei due Marinai, la Rotonda del Lungomare e altre ancora (il programma dettagliato infondo all’articolo).

E’ la crescita, il cuore della XIII edizione, in uno scenario musicale che non vuole chiudersi ai cultori del Jazz, ma che ha lo scopo, attraverso le contaminazioni musicali, di riportare la musica nei luoghi nativi; di ricondurre al locale, l’universale: “Da 3 anni a questa parte, l’idea è di far crescere il tema del festival dell’anno scorso, ossia che LA MUSICA CRESCE NELLE PERIFERIE. Aprirsi ad altri territori è stato un naturale sviluppo del Locomotive Jazz Festival: la Regione Puglia ci ha dato l’input di poter raggiungere altri territori e Taranto ha accolto a braccia aperte l’arrivo del Festival. Così, in questa edizione, specialmente Magna Grecia, Valle d’Itria e Salento, si uniscono per dare voce ancora più forte ad una serie di problematiche, che attraverso la musica cerchiamo di far alleggerire nella loro percezione, cercando di sensibilizzare il pubblico. Tutti gli artisti presenti al Locomotive Jazz Festival, non ricevono compensi a cachet pieno, ma c’è una sensibilizzazione di fondo degli stessi artisti che, dalle diverse parti del mondo, arrivano in questo territorio.”

I concerti saranno per lo più gratuiti e con un fitto programma: “Si parte la mattina alle 11.00, dai concerti in luoghi di culto, come alcune chiese scelte dalla Soprintendenza. Si continuerà nel pomeriggio con i concerti nelle piazze, in cui ci sarà spazio alla musica studiata con i ragazzi del territorio e, la sera, con le esibizioni a pagamento degli artisti che completano il cast.

A proposito di artisti: Kurt Elling, farà solo tre tappe in Italia – tra cui Taranto il 19 luglio per il Locomotive Jazz Festival– ed è tra le voci jazz più importanti al mondo. Il New York Times lo ha definito ” Il vocalist maschile più clamoroso del nostro tempo”. Vincitore del Grammy, si è esibito alla prima cena di Stato dell’amministrazione Obama ed è considerato l’erede naturale di Eddie Jefferson, King Pleasure e Jon Hendricks, alcuni pioneri Jazz – “E’ un evento importante – ricorda Casarano – che rappresenta proprio l’idea del festival della periferia del mondo che si avvicina al territorio.”;

Till Brönner si esibirà il 20 luglio, ed è un trombettista tedesco, un compositore e un produttore discografico. Sarà per la prima volta in italia con il concerto a Taranto. E’ uno dei più importanti trombettisti viventi che stanno facendo la storia della musica europea;

Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, coppia nella vita e nella musica – voce e sax – che in chiave jazz-fusion ha rivisitato brani amatissimi della musica italiana degli anni ’60 e ’70, il 22 luglio faranno un omaggio musicale a Lucio Dalla;

Bungaro, cantautore pugliese e reduce da Sanremo in trio con Ornella Vanoni e Pacifico, si esibirà in Viale Jonio (alla Ex Lampara) al tramonto, nella giornata della Trilogia Locomotive. Ospite al concerto, Raffaele Casarano, che accompagnerà al sassofono la band di Bungaro.

PROGRAMMA COMPLETO:

giovedì 19 luglio

ore 11:00 ingresso libero “Concerti del mattino” LARRY FRANCO piano e voce solo “Alone Together” >>; Chiesa S. Pasquale

ore 18:00 ingresso libero Locomotive Giovani ‘on the road’: Colonne Doriche Marco Chiriatti (sax); p.zza M. Immacolata Andrea Rossetti (piano) e Davide De Luca (voce); p.zza Carmine Giancarlo Martino (basso)

ore 21:30 ingresso a pagamento KURT ELLING 5tet with special guest MARQUIS HILL (tromba), STUART MINDEMAN (piano/Organo), CLARK SOMMERS (basso), JOHN MCLEAN (chitarra) ADONIS ROSE (batteria) >> Teatro di Villa Peripato

venerdì 20 luglio

ore 11:00 ingresso libero “Concerti del mattino: PARABOLA dei TALENTI” E.V.E. Elegant Voice Ensamble con Dee Dee Joy (voce), Francesca Miccoli (voce), Roberta De Vita (voce), Larry Franco (voce e piano). (in collaborazione con Conservatorio Paisiello Taranto). >> Chiesa SS. Crocifisso

ore 17:00 ingresso libero Workshop “Musica e Mente: la percezione” a cura del dr. Donato FUSILLO (specialista in neurologia e Neurofisiopatologia). >> Dipartimento Salute Mentale, Padiglione SS.Crocifisso

ore 18:00 ingresso libero Locomotive Giovani ‘on the road’: Duomo Luca Amato Trio (voce e chitarra, percussioni); Statua dei Marinai Davide De Luca (voce e chitarra); Rotonda Lungomare Andrea Rossetti (piano) e Giancarlo Martino (basso)

ore 21.00 Ingresso a pagamento MARCO PACASSONI 4tet con ENZO BOCCIERO (piano e tastiere), LORENZO DE ANGELI (contrabbasso), MATTEO PANTALEONI (batteria e percussioni) feat. RAFFAELE CASARANO (sax) ‘Grazie’ >> Teatro di Villa Peripato

ore 22.15 Ingresso a pagamento TILL BRÖNNER (tromba & flicorno) & DIETER ILG (contrabbasso) ‘Nightfall’ >> Teatro di Villa Peripato

sabato 21 luglio

ore 11:00 ingresso libero “Concerti del mattino”: MARCO PACASSONI solo vibrafono. >> Chiostro del Convento di San Domenico (Città Vecchia).

ore 18:00 ingresso libero SIDEWALK acoustic ‘on the road’: >> via Anfiteatro, p.zza S. Egidio, Cassa Armonica di p.zza Garibaldi

ore 21.00 Ingresso a pagamento SIDEWALK CAT 5 TET con MARCO PAPADIA (chitarra), SOFIA ROMANO FILIPPO GALBIATI (piano), FILIPPO CASSANELLI (contrabbasso) VINCENZO MESSINA (batteria) >> Teatro di Villa Peripato

ore 22.15 Ingresso a pagamento STEFANO DI BATTISTA & NICKY NICOLAI ‘omaggio a Lucio Dalla’ >> Teatro di Villa Peripato

TRAMONTO LOCOMOTIVE 2018

domenica 22 luglio

ore 11:00 ingresso libero “Concerti del Mattino” : ANTONIO FRESA piano solo >> Chiostro del Convento di San Domenico (Città Vecchia)

ore 19:00 Incasso devoluto in beneficenza Ingresso donazione € 2,00 BUNGARO “MareDentro” ospite RAFFAELE CASARANO (sax) con ANTONIO FRESA (piano), MARCO PACASSONI (vibrafono), ANTONIO DE LUISE (contrabbasso) GABRIELA UNGUREANU (violoncello) ARMAND PRIFTULI (viola e violino). >> Viale Jonio (Ex Lampara)

