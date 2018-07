SAN PIETRO VERNOTICO: Riceviamo e pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del movimento “Andare Oltre” di San Pietro Vernotico:

“Andare Oltre avverte l’esigenza di servire in modo leale e trasparente la comunità, coinvolgendo quanti si sentono traditi da partiti e movimenti che si rivelano essere meri strumenti di conquista del potere.

La nostra proposta politica già si fa sentire ed è per questo che non condividiamo la polemica sorta a seguito di un comunicato stampa da parte dell’assessore Raffaele Martina, espressione del nostro movimento politico. Disappunti nati da esponenti della vecchia politica, leoni da tastiera, che, pur di essere visibili, continuano a condurre battaglie distruttive per il paese, nonostante siano passati due mesi dalle elezioni amministrative. Non a caso a sollevare fantomatici dubbi sono stati i ‘sampietrini’ noti per il loro cambio di rotta, vicini al Movimento 5 Stelle, famoso ormai per il loro fuggire dal consiglio comunale; a questi, si aggiunge il consigliere di opposizione Salvatore Mariano, in quota al PD, esponente di quella politica d’altri tempi che fortunatamente si sta eclissando.

Andare oltre intende manifestare solidarietà e piano sostegno all’operato fin’ora svolto dall’assessore Martina, perché, seppur in questo breve ma intenso periodo amministrativo, sta dimostrando che l’operatività ci appartiene e, grazie alle tempestive ed esaurienti informazioni, tutta la cittadinanza è meno distante dalla macchina amministrativa.

con ciò auspichiamo che i nostri giornalisti improvvisati, in grado di dire e non fare, possano in futuro contribuire in modo costruttivo al bene del paese, perché ciò che viene dato per scontato e preteso dai più non deve seguire logiche partitiche.

Adesso bisogna solo agire.

Segretario cittadino,

Riccardo Montanile”

