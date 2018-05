GROTTAGLIE – “Il 19 e il 20 maggio 2018 si rinnova l’appuntamento con Buongiorno Ceramica!, l’evento dedicato all’arte della ceramica, che si tiene in quaranta città in tutta Italia, le città dove è radicata la tradizione di quest’arte plurisecolare. Un arcobaleno d’iniziative, idee, colori per riscoprire il valore e la bellezza contemporanee della ceramica artistica.

A Grottaglie, capitale della ceramica in Puglia, nel prossimo weekend si susseguiranno performance, laboratori, animazione, aperitivi in bottega e molto altro. Un evento imperdibile per scoprire o riscoprire la ceramica, per conoscerne le tecniche e per entrare a contatto con i maestri figulini. Una kermesse capace di far emergere il piacere di modellare e dipingere, ma anche il desiderio di scoprire l’artigianato d’arte.

Le iniziative in programma, in continuo aggiornamento, sono consultabili al seguente link e si svolgono in contemporanea nell’arco della due giorni nelle 40 città di antica tradizione ceramica in tutto il territorio nazionale mentre sono in corso rapporti con tanti altri Paesi europei e già hanno confermato la partecipazione Austria, Croazia e Portogallo.”

La manifestazione è ad ingresso gratuito e si svolgerà dalle ore 10.00 alle 24.00 nei giorni 19 e 20 maggio 2018

