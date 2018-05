Mentre il fenomeno del gioco online in Europa dilaga, la Svizzera corre ai ripari istituendo una legge federale per cui i cittadini elvetici saranno chiamati a esprimersi andando alle urna il prossimo 10 giugno 2018. La legge sul gioco verte sulla possibilità di bloccare sul territorio svizzero tutti i siti di gioco con il dominio .com, il tutto al fine di tutelare il gioco Made in Switzerland. Il fatto di bloccare o comunque di mettere un freno ai siti internazionali è il tentativo da parte della Svizzera di assicurarsi che quasi un miliardo di franchi all’anno entreranno direttamente nelle casse dei siti appartenenti ai cantoni. Tutto ciò mentre nel resto dell’Europa si sta invece discutendo della possibilità di avere un mercato aperto e paritario in ottica di liquidità condivisa, in particolare con Italia, Francia e Spagna che faranno convergere i giocatori tra loro. Tutto quello che devi sapere sul gioco online riguardo alle migliori offerte in circolazione, relative ai giochi di casinò come poker, blackjack roulette o slot machine, è facilmente consultabile sui siti che si occupano esclusivamente di sale da gioco digitali.

L’Italia rappresenta un mercato libero e aperto al gioco d’azzardo online, mentre oltre alla Svizzera e alla Germania, che sono paesi con una propria legislazione interna che ne limita molto l’utilizzo anche la Danimarca ha applicato alcune norme restrittive nei confronti degli operatori stranieri, specialmente quelli che hanno sede a Gibilterra. Per questo motivo è bene ricordare che bisogna giocare solo ai casinò online legali, per un motivo abbastanza semplice: sono gli unici che vengono controllati attraverso l’ente AAMS che ne regola il corretto funzionamento. Il resto del gioco online fa invece riferimento su siti non sicuri e con delle protezioni non adeguate per gli utenti che vi accedono e depositano i propri soldi. Tutto questo avviene in un momento in cui il gioco online in Europa è in netta espansione, specialmente per quanto riguarda i mercati di Paesi come Portogallo, Spagna, Francia e Italia. L’Italia è attualmente il secondo mercato, dopo quello del Regno Unito. Il gioco online è decollato nel nostro Paese dopo il boom degli anni scorsi che ha coinvolto un numero incredibile di utenti verso le poker room e il Texas Hold’Em che nel giro di poco tempo è diventato una vera e propria mania.

Successivamente alcuni dei siti di gioco più prestigiosi e rinomati sono comparsi sul nostro mercato. I più esclusivi hanno puntato quindi molto sul mercato europeo, visto anche come quello nordamericano era entrato in una fase di flessione visto che l’offerta superava nettamente la domanda. Ci sono al momento diverse realtà emergenti che riguardano il mercato italiano e quello spagnolo per il gioco online da casinò digitale. Sicuramente quello che sta succedendo in Paesi come Svizzera, Germania e Danimarca viene visto con grande interesse e curiosità sia dagli appassionati, che da chi gestisce questo tipo di mercato. Lo Stato in Italia nel 2017 ha raccolto oltre 443 milioni di euro, solo attraverso i siti di gioco online. Si prevede che entro il 2020 questa cifra verrà triplicata.

