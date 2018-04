Il campionato di serie A si avvia sempre più verso la sua conclusione, mentre mancano una manciata di incontri per stabilire le gerarchie definitive in termini di classifica. E’ stata una stagione davvero formidabile, specialmente sotto il profilo dell’imprevedibilità. Un campionato che ha messo a dura prova la competenza di esperti in dati statistici, pronostici e quotazioni per quanto riguarda il discorso relativo al settore delle scommesse sportive. Stagione che era già iniziata in maniera anomala per il campionato di serie B, dove un gruppo piuttosto nutrito di squadre è stato raccolto per diverse settimane in un piccolo fazzoletto dove non era facile stabilire chi tra le tante squadre sarebbe poi emersa come testa di serie. Il romanzo della serie A ha imposto invece il solito canovaccio, con la Juventus, che nonostante qualche breve momento di smarrimento e di opacità nel gioco espresso ha saputo recupera alla grande, disputando in particolare un girone di ritorno impeccabile e quasi senza sbavature. Non è un caso se Roma, Inter e Napoli, le squadre più in forma di questo campionato assieme alla rivelazione Lazio, non sono sempre state in grado di tenere testa alla formazione guidata da Massimiliano Allegri.

Eppure il calcio è uno sport davvero strano e imprevedibile e nella prima stagione del VAR sono successe diverse cose, su tutti i piani e a tutti i livelli. Non solo per quanto riguarda la parte alta della classifica. Pensiamo ad esempio a cosa è successo con la neopromossa Benevento. La formazione sannita, che è matematicamente retrocessa in serie B, è stata capace di mettere in difficoltà squadre come la Juventus, ma soprattutto il Milan, che ha dovuto lasciare ai sanniti ben 4 punti sui 6 messi in palio nel corso di questa stagione. Hanno sorpreso anche la Spal, che tutt’ora lotta per restare in serie A così come il Genoa, e per diversi motivi anche Udinese, Fiorentina, Torino, Atalanta e Sassuolo. Proprio per questo a pochissime giornate dalla sua conclusione l’unico verdetto che è stato emesso riguarda la retrocessione della formazione campana, che però lo ricordiamo ha disputato un discreto girone di ritorno, soprattutto per via del gioco che è riuscito ad esprimere, sia in casa che in trasferta con squadre molto più attrezzate e strutturate per il campionato di serie A. Statistiche e quote sono un argomento sempre più stimolante, giunto a questo punto del campionato dove le scommesse su 888sport.it offrono quote migliorate e informazioni utili per i restanti turni di questa stagione di massima divisione. Così, mentre scriviamo, nel resto d’Europa quasi tutte le squadre hanno già vinto il titolo, pensiamo ad esempio al Machester City di Pep Guardiola o al Bayern Monaco, senza dimenticare il PSG per la Ligue 1 francese.

In Italia non solo non si conosce il nome della squadra campione d’Italia, ma è ancora tutto da stabilire sia per quanto riguarda il piazzamento Champions ed Europa League, sia per la lotta-salvezza. Con il Benevento messo fuori causa restano 2 posti da contendersi tra le 6 squadre di bassa classifica. Sono poi formazioni che dovranno conquistare punti utili per restare in A ai danni di Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Milan. Proprio per questo motivo e fino al 20 maggio, dove verranno giocate partite di diverso valore come Roma-Juventus, Lazio-Inter o Napoli-Crotone, potremo assistere a un campionato tutto da definire come avveniva ai tempi della Juventus di Platini o del Napoli di Maradona, mentre il gioco di Maurizio Sarri dopo la vittoria di Torino con la Juventus può essere davvero paragonato a quello di Arrigo Sacchi, visto che ha saputo unire concretezza nei risultati oltre a un gioco spettacolare e bello da vedere.

