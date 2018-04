MANDURIA – Un 25 aprile tutt’altro che tranquillo per gli abitanti di Manduria che, ieri mattina, hanno assistito ad una “scenata” di gelosia di un amante nei confronti della sua ex, in compagnia di un amico. L’uomo – che probabilmente stava seguendo i movimenti della donna – avrebbe notato salire sull’auto della sua ex fiamma (una 35enne di Oria) un amico della stessa. In un raptus di gelosia, l’amante avrebbe iniziato ad inseguire e speronare l’auto su cui viaggiava la sua ex amata e l’amico di lei. Durante l’inseguimento l’uomo avrebbe provocato danni alla vettura della donna – una Fiat 500 – e danneggiato anche le mura di un’abitazione. La 35enne, spaventata, avrebbe raggiunto il centro di Manduria e, precisamente, l’ingresso del Municipio, dove l’amico di lei sarebbe sceso di corsa dall’auto, per trovare rifugio nell’edificio e, sfuggire così all’ex amante della donna, furente di gelosia.

A quel punto la donna si sarebbe fermata barricandosi in auto e sarebbe stata poi raggiunta dall’ex amante che, in preda all’ira, avrebbe tirato pugni sul vetro, intimandole di scendere e insultandola pesantemente oltre a minacciarla di morte sotto gli occhi dei passanti, increduli, che assistevano alla scena. Nel frattempo sarebbero state allertate le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno poi fermato e identificato l’uomo, invitandolo a rientrare nella propria auto e ad andarsene. Sotto choc, la 35enne ha raccontato ai poliziotti i dettagli dell’accaduto, prima di essere trasportata in ospedale dagli operatori sanitari del 118, per alcuni accertamenti. L’amante violento è stato poi rilasciato dagli agenti, che non hanno potuto procedere nei riguardi dell’uomo senza una denuncia della parte lesa.

(Foto – La Voce di Manduria)

