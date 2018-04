CASTELLANETA – Il nuovo sistema della raccolta differenziata “porta a porta” registra a marzo il record del 74,61%, risultato che proietta la città di Valentino fra i comuni più virtuosi della Puglia.

Il nuovo sistema, partito lo scorso anno prima nel centro storico e attività commerciali, poi esteso gradualmente a Castellaneta Marina ed ai quartieri del centro abitato, si sta rivelando un vero toccasana, non solo per l’ambiente, ma anche per le casse comunali. Infatti, il notevole calo dei conferimenti in discarica, passati dalle 1.819 tonnellate del primo trimestre 2017 alle attuali 794, ha già generato un risparmio di circa 70.000 euro sui costi del servizio. Dati certificati dall’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia, che consentono a Castellaneta di centrare la premialità prevista dalla nuova legge regionale (L.r. 27 marzo 2018, n. 8) per l’Ecotassa, il tributo regionale da versare per il deposito in discarica dei rifiuti. Infatti, è stato superato l’obiettivo del 65% da raggiungere nel mese di marzo 2018: di conseguenza sarà applicata l’Ecotassa alla tariffa minima di € 5,17/ton per il 2018, un ulteriore risparmio rispetto a quella applicata nel 2017 di € 7,50/ton.

“I numeri dell’Osservatorio Regionale confermano che la strategia ambientale messa in campo dall’Amministrazione comunale è quella giusta – commenta il sindaco Giovanni Gugliotti – con notevoli benefici sul piano ambientale e sul piano della convenienza economica. Ora l’impegno è rivolto a conservare questo trend positivo anche per i prossimi mesi, per mantenere alta la sensibilità ambientale e del corretto conferimento dei rifiuti, e per poter programmare la riduzione delle tariffe Ta.Ri.”.

Per informazioni sul nuovo servizio, risolvere problematiche o chiarire perplessità, ritiro ingombranti, è a disposizione il numero verde 800821697 (attivo dal lunedì al sabato nella fascia oraria 08:00 – 12:00), o, in alternativa, l’Ecopoint di via Don L. Sturzo (Centro Polivalente), dalle 09:00 alle 13:00 di lunedì, mercoledì e sabato, e dalle 16:30 alle 18:30 il martedì, giovedì e venerdì.