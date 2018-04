TARANTO – In partenza i nuovi corsi di formazione organizzati dalla Sun Film Academy, il polo formativo del cinema nato in collaborazione tra la Sun Film Group e la Sun Film.

“Obiettivo dell’accademia è la diffusione della cultura cinematografica ed il sostegno alla crescita professionale di tutti coloro che possono avere un ruolo lavorativo (ed artistico) nella filiera produttiva, con particolare attenzione a quelle che sono le professionalità presenti nel territorio d’origine: la Puglia.”

L’offerta formativa interessa tutte le discipline attinenti alla filiera della produzione di film, in partenza per la primavera- estate il Corso di Fotografia di Scena Teatrale e cinematografico condotto da Francesca Cassaro,

fotografa del Teatro La Scala di Milano, e dei film prodotti dalla Sun Film Group: ANCHE SENZA DI TE di Francesco Bonelli e della pellicola internazionale THE TRACKER di Giorgio Serafini, in uscita nelle sale in autunno 2018.

Tra le novità i corsi di: Produzione Cinematografica affidato all’esperienza professionale di Marco De Rossi, executive producer, e di Roberta Poinai aiuto regista e casting, direttore artistico dell’accademia; e di Recitazione cinematografica, il corso preparerà e allenerà gli attori ad affrontare il lavoro nel cinema, in teatro in televisione e nella pubblicità. Tra gli incontri speciali previsto nel programma quello con l’attore cinematografico Nicolas Vaporidis, con il regista Francesco Bonelli e con Luca Rubenni, agente cinematografico della Promoter Artist srl di Roma.



A grande richiesta, per le amanti del make up e del cinema, aperte le iscrizioni alla seconda edizione della Masterclass in trucco fotografico per il cinema, condotto da Eva Nestori, truccatrice per il cinema il teatro e delle star dello spettacolo, organizzato in collaborazione con l’azienda tarantina Collection Professional, sponsor tecnico dell’evento.



I percorsi didattici organizzati seguiranno gli allevi anche dopo la formazione in aula, con moduli pratici sul set, per avviarli alle prime esperienze professionali.

Per avere informazioni e prenotare un colloquio conoscitivo, basta chiamare il numero telefonico 099.9454201 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La Sun Film Academy si trova a Taranto in viale Virgilio 35.

