Pibblichiamo integralmente la nota stampa di Giampaolo Vietri – Capogruppo Forza Italia al Comune di Taranto:

“L’amministrazione comunale, come se la città navigasse nell’ oro, prende un’auto blu per il sindaco Melucci ovvero assegnandola alla direzione a suo supporto. Probabilmente, nessuna delle quindici autovetture già in dotazione al comune andava bene alla direzione gabinetto sindaco e così, con determina n.19/2018 della Direzione Patrimonio, si noleggia per quattro anni una Passat berlina 1.6 turbo diesel che costerà ai tarantini quasi 35 mila euro. Una spesa, quella delle auto di rappresentanza, che in tutta Italia si cerca di eliminare per dare un segnale di discontinuità rispetto al passato ma che, invece, a Taranto si ritiene essere proprio necessaria. Ma non è finita qui poiché la giunta comunale con delibera n.94/2018 avvia gli atti per la selezione di una persona da ingaggiare per curare la presenza del comune sui social network… facebook, twitter e via discorrendo. Piuttosto che pagare qualcuno per essere su internet, con tutti i problemi che vive la città, sarebbe stato più utile per i tarantini spendere quei soldi per l’assunzione di un vigile urbano, un operatore ecologico o un dipendente da impiegare agli sportelli comunali che ricevono il pubblico. E’ evidente, ormai, la contraddizione dell’amministrazione Melucci visto che proprio il sindaco aveva richiamato alla razionalizzazione della spesa: questi ultimi atti vanno nella direzione completamente opposta e denotano scelte in merito all’ utilizzo del denaro pubblico sicuramente opinabili. Scelte che si sommano a quelle precedentemente adottate, come spendere 11 mila euro l’anno per far redigere ad una agenzia la rassegna stampa mattutina o assumere a chiamata diretta dapprima una staffista alle dipendenze del sindaco e poi adottare gli atti per l’assunzione di altri due staffisti che ai tarantini costeranno complessivamente in tre anni 300 mila euro. Spese di cui si poteva fare a meno! Come si poteva fare a meno di nominare assessore una persona che vive a Ferrara e che in quattro mesi ha richiesto 2.550 euro di spese di viaggio, che in cinque anni sviluppano oltre 38.000 euro di rimborsi viaggi solo per fare in modo che l’assessore venga a Taranto sul luogo di lavoro. E per far sì che i cittadini coprano tali spese che fa il consiglio comunale??? Approva la tassazione locale imponendo ai tributi le aliquote massime consentite dalla legge per vessare i tarantini e fare cassa!!!!”

(Ph Francesco Manfuso)

