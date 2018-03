BARI – Ieri sera, al quartiere Libertà di Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, LOBASCIO Vincenzo, nato a Bari nel 1996 ed ivi residente, con precedenti per reati contro il patrimonio ed evasione.

In particolare, personale della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, nel corso di appositi servizi attuati mediante l’impiego di equipaggi moto montati per il contrasto allo spaccio diffuso di sostanze stupefacenti in atto nel citato quartiere, ha fermato il 22enne che, a bordo di un ciclomotore modello SH, si aggirava con fare sospetto per le vie del quartiere Libertà; sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 involucri in cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultati all’interno della propria biancheria intima.

I poliziotti hanno esteso l’attività di perquisizione all’abitazione del giovane ed hanno rinvenuto e sequestrato altre 19 dosi di cocaina.

Inoltre, essendo privo di documenti, patente di guida e sprovvisto di copertura assicurativa per il ciclomotore, sono stati elevati a suo carico tre verbali ai sensi del Codice della Strada ed il mezzo è stato sequestrato.

Al termine degli atti di rito, il LOBASCIO è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima fissato per la mattinata odierna.

