CRISPIANO – I Carabinieri della Compagnia di Massafra, nella tarda serata di ieri sono stati impegnati nelle operazioni di individuazione e soccorso di una 44enne, crispianese, caduta in un dirupo della gravina di Crispiano.

La donna, nel pomeriggio di ieri, dopo essersi persa mentre passeggiava ai margini della gravina, in contrada “Lezza”, agro del comune di Crispiano, a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia battente, scivolava e cadeva in un dirupo. Spaventata ed in forte stato confusionale chiedeva aiuto chiamando con il cellulare in suo possesso il numero d’emergenza “112”; l’operatore, dopo averla tranquillizzata, cercava di acquisire quante più informazioni possibili per la localizzazione della malcapitata, diramando la nota a tutte le pattuglie presenti in zona.

Le immediate ricerche messe in atto dai militari della locale Stazione Carabinieri e quelli del N.O.R. della Compagnia di Massafra, sebbene ostacolate dalle avverse condizioni metereologiche che imperversavano sulla zona, dal buio nonché dalle poche indicazioni fornite dalla donna, hanno comunque permesso di localizzare la 44enne che giaceva, tra la folta vegetazione, in un dirupo a circa 10 metri di profondità. I militari dopo essersi calati nella gravina, la riportavano in superficie dove, dopo essere stata medicata dal personale sanitario del 118 presente sul posto, per alcune lievi escoriazioni riportate durante la caduta, veniva affidata ai propri familiari.

