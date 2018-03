PARABITA- Sarà presentato Giovedì 22 marzo alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale “Carducci” di via Roma a Parabita, il programma ufficiale della 19^ edizione della Maratonina “Salento d’Amare”, organizzata per il prossimo 25 marzo 2018 dalla “Podistica Parabita”, Associazione Sportiva Dilettantistica guidata dal presidente Antonio Leopizzi. Quest’anno, la gara si inserisce nell’ambito della terza prova del Campionato Regionale “Corri Puglia”. Nel corso della serata, il presidente Leopizzi, illustrerà i dettagli della manifestazione che quest’anno (su un percorso di 21,097 km) interessa i quattro comuni di Alezio, Sannicola e Tuglie. Ad aprire con i saluti, sarà uno dei tre componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Parabita. Prenderanno parte anche il Presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone e i Sindaci dei Comuni interessati. Prevista anche la presenza degli Assessori Regionali Sebastiano Leo (Lavoro, formazione professionale, diritto allo studio, istruzione ed università) e Raffaele Piemontese (Bilancio – AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale). Seguiranno gli interventi dei referenti, Giacomo Leone della “Fidal Puglia” e di Sergio Perchia della “Fidal Lecce”. Tra gli ospiti della serata, anche Mauro Ingrosso, responsabile dei i “Volontari del sorriso” del gruppo “Pacer – gli originali”. Il compito di volontari è quello di far tenere alto (durante la gara) il buonumore dei corridori, permettendo loro di far tagliare il traguardo in allegria, dimenticando fatica e tensioni.

Un’attenzione particolare sarà pure rivolta ai familiari di Pippi Leopizzi e Antonio Orsini, compianti podisti parabitani cui ogni anno va il commosso ricordo della “Podistica Parabita”.

Prima ancora dei saluti finali, l’ebanista parabitano Carlo Antonio Nicoletti, illustrerà invece le modalità con le quali sono state realizzate le medaglie per i partecipanti e i trofei per i vincitori.

L’edizione 2018 della “Maratonina Salento d’Amare” sarà caratterizzata dall’importante binomio, sport – solidarietà “Running e Walking to Rosa” a cura della Rete onco-ematologica Salentina. Ad argomentare in merito a questa collaborazione, sarà il dott. Silvio Laterza, Presidente dell’Associazione “Angela Serra – Italia Memmi Ferrari” (per la Ricerca sul Cancro).

