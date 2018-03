BARI – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione di fenomeni illegali in ambito ferroviario, predisposti dal Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, dott. Luigi Liguori, ieri mattina, personale del Reparto Operativo Polizia Ferroviaria di Bari Centrale, durante l’attività di vigilanza nella Stazione F.S. di Bari Centrale, arrestava una cittadina romena, C.O., di anni 21, pregiudicata, responsabile di furto aggravato.

In particolare, la donna, mentre si trovava all’interno del Supermercato DESPAR, ubicato nella Stazione F.S. di Bari Centrale, s’impossessava di 10 confezioni di caffè, occultandole nello zainetto, cercando poi di guadagnare l’uscita dell’esercizio commerciale eludendo il controllo alle casse. L’azione non sfuggiva agli agenti della Polizia Ferroviaria che, in quel frangente, vigilavano l’area antistante l’esercizio commerciale, i quali intervenivano prontamente, bloccando la donna e traendola in arresto per furto aggravato. La merce, recuperata, veniva restituita ai referenti del Supermercato.

La donna era stata già arrestata dalla Polizia Ferroviaria, per lo stesso reato, nello scorso mese di febbraio.

Nella stessa mattinata, gli agenti della Squadra di P.G. Comp.le della Polizia Ferroviaria eseguivano un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’A.G. nei confronti di un cittadino somalo di anni 29, pregiudicato. Il predetto straniero, veniva individuato dagli agenti e segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’emissione di provvedimento cautelare, in quanto ritenuto responsabile di tentata rapina e danneggiamento aggravato di un ciclomotore, reati commessi la notte dell’8 gennaio scorso, a Bari, in Piazza Moro, in danno di due ragazzi. Il provvedimento cautelare veniva notificato in Carcere allo straniero perché già detenuto per altra causa.

