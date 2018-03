BARI – I servizi disposti dal Comando Provinciale di Bari nel quartiere Japigia, finalizzati a prevenire e contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, stanno portando i loro frutti.

Pochi giorni fa, durante un mirato servizio di controllo del territorio, che ha visto l’impiego, di un considerevole numero di militari sia in uniforme che in borghese, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro hanno arrestato tre pusher e recuperato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il primo a cadere nella rete è stato il pregiudicato 44enne poiché colto in flagranza dai Carabinieri appostatisi nelle immediate vicinanze della sua abitazione, all’atto di cedere una dose di cocaina ad un acquirente, ricevendo in cambio la somma in denaro di 30 Euro.

Analoga sorte è toccata al 25enne vecchia conoscenza dei militari, in quanto tratto in arresto più volte per lo stesso reato, il quale, affacciatosi dalla finestra della propria abitazione, dopo aver comunicato all’acquirente il prezzo dello stupefacente, ha provveduto a lanciargli una dose di cocaina dal peso di 2 grammi.

L’ultimo soggetto è stato arrestato in flagranza in Viale Japigia dove erano appostati in servizio di osservazione altri militari. Si tratta di un 29enne con diversi precedenti anche specifici in materia di stupefacenti, sorpreso nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un acquirente, giunto sul posto in auto insieme ad altri amici, in cambio di 25 Euro.

Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un’altra dose di hashish, pronta per lo spaccio e della somma contante di 440 Euro, interamente suddivisa in banconote di piccolo taglio, sottoposta anch’essa a sequestro penale in quanto ritenuta il provento dell’illecita attività.

I tre, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari, dovendo rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle medesime circostanze di tempo, altre pattuglie del Nucleo Operativo, supportate da militari della Stazione di Bari Japigia, rinvenivano e ponevano sotto sequestro penale, nelle campagne retrostanti le palazzine di Via Caldarola, ben 1.1 kg di cocaina purissima, 2 kg di hashish e 6.4 kg di marijuana. Quest’ultimo considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, per un valore di mercato al dettaglio stimato in quasi 200.000 euro, era riposto in alcuni bidoni sotterrati in diversi punti in aperta campagna. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata trasmessa al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando provinciale Carabinieri di Bari per effettuare un esame specialistico al fine di stabilirne il principio qualitativo e quantitativo.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per risalire alla paternità dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenute.

