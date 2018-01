TARANTO – Dopo la prima positiva esperienza a Bari, e sulla scia dell’entusiasmo manifestato dalle famiglie e dai corsisti, arriva anche a Taranto Grafite Kids, la prima scuola di disegno e fumetto rivolto agli under13. La scuola di grafica e fumetto “Grafite”, forte dell’esperienza maturata nei suoi 5 anni di attività e dell’altissima professionalità del corpo docente, ha deciso così di creare corsi su misura per i ragazzi delle scuole elementari e medie.

Le lezioni si svolgeranno ogni martedì per un mese a partire dal 20 febbraio, nella sede di Grafite presso la Scuola Europa XVI Circolo didattico in via Pio XII 3, e saranno tenute da Giuseppe Latanza fumettista professionista per le case editrici “Edizioni Inkiostro” e “Cronche di Topolinia” e Gian Marco De Francisco Fumettista per la “BeccoGiallo Edizioni” nonché Coordinatore regionale della scuola Regionale, affiancati da tutor del corpo allievi della scuola Grafite. Nelle settimane prima della partenza del corso sono previsti alcuni Open Day, segnalati sui social e media della scuola, dove genitori e figli potranno sperimentare dal vivo le tecniche e conoscere alcune nozioni del percorso didattico.

Cos’è Grafite Kids.

Bambini e adolescenti, potranno apprendere metodi, stili e tecniche del racconto per immagini lavorando fianco a fianco con i grandi maestri dei Comics e dei Manga. A loro disposizione ci saranno cartoonist, fumettisti e illustratori professionisti. Dallo studio artistico della figura alla storia dei supereroi, dal disegno degli animali alla composizione di storie complete, quello pensato da Grafite è un percorso divertente e oculato alla scoperta di un mezzo di comunicazione-chiave dell’epoca contemporanea, crocevia di culture, linguaggi, tradizioni all’insegna della continuità tra antiche arti e nuovi media. Personaggi americani o orientali, eroi, robot giganti e creature fantastiche faranno da spunto per innescare la carica creativa degli artisti in erba. Grafite Kids è partito a Bari come progetto nel mese di Luglio 2017 e ha ricevuto feedback positivi in quanto ad iscrizioni. Oggi la scuola Grafite, forte di questo risultato raggiunto, ha deciso di traghettare il corso anche a Taranto con un progetto pilota che partirà a Febbraio 2018 ogni martedì per 4 lezioni al mese, dalle 16,00 alle 18,00.

La scuola “Grafite”.

“Grafite” la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto” è la prima e unica scuola triennale in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età. E’, a tutti gli effetti, un polo di respiro regionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale. La Scuola ha tra i suoi insegnanti un pool di professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali. Per qualsiasi informazione è possibile visionare il sito o la pagina Facebook o chiamare il numero verde gratuito 800.19.27.72 o mobile 345.3274196.

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati