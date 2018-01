BRINDISI- I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale in collaborazione con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà G.C., 31enne, residente in provincia di Torino, ritenuto presunto responsabile di ricettazione in concorso con altre due persone in via di identificazione.

Nel primo pomeriggio di ieri un ispettore della Polizia di Stato ha segnalato alla Centrale Operativa della Questura di Brindisi, la presenza di un’autovettura di grossa cilindrata, con un soggetto alla guida, sulla quale erano salite altre due persone che dopo aver abbandonato in una strada cittadina un’autovettura risultata oggetto di furto avvenuto lo scorso 2 gennaio in Brindisi, facevano perdere le proprie tracce. La Questura interessava la Centrale Operativa di questo Comando Provinciale, che inviava sul posto proprio personale e in virtù dello scambio informativo, gli accertamenti successivi consentivano di identificare nel predetto G.C. uno dei presunti autori del reato ascritto; nel contesto l’autovettura oggetto di furto veniva recuperata e consegnata al legittimo proprietario.

