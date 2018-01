LECCE- Nel corso del consueto servizio di controllo del territorio ed al fine di porre in essere una efficace opera di prevenzione dei delitti contro il patrimonio, che soprattutto nei periodi festivi tendono ad aumentare, veniva predisposta un’ attenta vigilanza da parte delle volanti impiegate nel servizio notturno, nella zona del centro storico.

In quest’ambito, intorno alle ore 03.00 una volante notava un giovane di colore che percorreva Corso Vittorio Emanuele direzione porta Rudiae e svoltava poi in via Paladini. Si procedeva ad osservare lo stesso il quale, in un rapido scambio di battute con gli operatori, riferiva che stava per ritirarsi a casa sua a piedi. Dopo aver superato il giovane e aver fatto un ulteriore giro in zona, gli agenti notavano nuovamente lo stesso che, in modo anomalo invece di proseguire nella strada che stava percorrendo, allontanandosi dal centro, tornava indietro e si trovava nuovamente su corso Vittorio Emanuele direzione piazza Sant’Oronzo.

Ulteriormente insospettivi, gli operatori lo controllavano di nuovo ed il giovane spiegava di essere tornato indietro per aspettare un amico in quanto non aveva le chiavi di casa e, prima che si allontanasse dalla zona, veniva compiutamente identificato per un 18enne nigeriano in regola con il permesso di soggiorno.

Alle ore 05.20 la centrale operativa avvisava gli agenti delle volanti che era giunta la segnalazione di una vetrina danneggiata in un negozio del centro dove si accertava che effettivamente era stata quasi sfondata una vetrina e lesionata una porta laterale del negozio Visionando le telecamere del sistema di videosorveglianza presente , si accertava che a compiere il tentato furto sarebbe stato proprio il nigeriano fermato prima e compiutamente identificato che, pertanto veniva indagato. Vi sono indagini in corso per accertare se egli sia anche l’autore di altri episodi analoghi accaduti in alcuni negozi del centro storico.

